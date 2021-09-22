Com Fred e André, mas sem Manoel, Fluminense se reapresenta antes de jogo com o Red Bull Bragantino

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Nesta quarta-feira, o Fluminense se reapresentou para treinar no CT Carlos Castilho. Em preparação para o duelo com o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, às 16h, no Maracanã, a equipe realizou a atividade com a presença do atacante Fred e do volante André, que cumpriram suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro e participaram normalmente. Os titulares fizeram o regenerativo.O lateral-esquerdo Egídio foi mais um a treinar. Ele já vinha fazendo os trabalhos com o elenco, mas ficou fora contra o Cuiabá por ter tido poucas atividades após se recuperar de lesão. Quem está em transição é o zagueiro Manoel, que sentiu dores no joelho.

Veja a tabela do BrasileirãoVale lembrar que Paulo Henrique Ganso, em recuperação de cirurgia no antebraço direito, e Hudson, com grave lesão ligamentar, seguem no departamento médico. Ainda que não seja uma semana completa, o período de preparação para o próximo confronto é o mais longo do Fluminense desde o adiamento do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Focados apenas no Brasileiro, o time terá tempo hábil para recuperação física.

- Acredito que agora no Campeonato Brasileiro, uma competição melhor, dê para administrar melhor os treinos e o descanso para focar só na partida e contar com todas as peças importantes que não estiveram com a gente - disse o técnico Marcão após a derrota para o Atlético-MG na Copa do Brasil.

No domingo, o Fluminense recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã, às 16h, em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!