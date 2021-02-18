Com fratura no pé, Willian Arão vira problema de última hora no Fla antes de decisão contra o Internacional

O Flamengo pode ter um desfalque de última hora para a decisão contra o Internacional, domingo, no Maracanã. O volante Willian Arão sofreu uma fratura no pé, em acidente doméstico, e deu entrada no Hospital Vitória nesta quinta-feira. A informação foi inicialmente publicada pelo site "Globoesporte".

O jogador está realizando exames no local e o clube ainda não deu mais informações sobre a gravidade da lesão no dedão do pé. Contudo, a tendência é que o jogador não fique à disposição do técnico Rogério Ceni para o jogo de domingo, que é decisivo pela 37ª rodada. Confira a classificação completa! Nas últimas rodadas, Willian Arão vinha sendo utilizado por Rogério Ceni como zagueiro. No domingo, com o retorno do Rodrigo Caio, o camisa 5 atuou ao lado do defensor, que seguirá como titular diante do Colorado. Caso a ausência de Arão seja confirmada, Gustavo Henrique é o substituto natural no Flamengo.