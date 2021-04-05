Com formação inédita, Flamengo está escalado para enfrentar o Madureira; confira o time

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo está definido para enfrentar o Madureira, a partir das 21h desta segunda-feira, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Após estrear com vitória sobre o Bangu na última rodada da Taça Guanabara, o elenco principal do Rubro-Negro terá o reforço de Rodrigo Caio, que se recuperou de lesão na coxa direita. O zagueiro entrará na vaga de Gustavo Henrique e formará a dupla de zaga com Willian Arão.

+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoConfira a escalação: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Será, inclusive, a primeira vez que o Flamengo iniciará uma partida com essa formação. Desde que passou a atuar como zagueiro, Arão formou dupla com Rodrigo Caio em apenas duas partidas (as vitórias sobre Palmeiras e Corinthians, no Brasileirão 2020). Em ambas as ocasiões, Diego Alves estava machucado e o goleiro da equipe era o jovem Hugo Souza.