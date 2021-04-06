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futebol

Com fome de jogo! Jonas quer atuar diante do Manaus

Volante se apresentou ao técnico Dado Cavalcanti e pretende ir a campo pela Copa do Brasil...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 15:02
Crédito: Antônio Muniz/Bahia
O volante Jonas é uma das novidades do Bahia para a temporada 2021. Após dois anos no Al-Ittihad-AS, o meio-campista chegou ao Tricolor para recuperar seu espaço no cenário nacional.
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Na primeira conversa com a imprensa, o atleta deixou claro que tem totais condições de ajudar o seu time no meio de semana, quando o Tricolor encara o Manaus, pela Copa do Brasil.
‘Acho que estou bem preparado para poder atuar, vai depender do professor. Não sei quanto tempo posso atuar. Vai depender dele. Se me colocar, vou com tudo para dar o melhor em campo’, garantiu o atleta.
Questionado se poderia sentir o ritmo de jogo, o novo reforço explicou que está em forma e não esqueceu como atua no futebol brasileiro.
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‘Mesmo quando você sai e volta, não perde adaptação ao futebol. Apenas tem que aprimorar um pouco a mais. Estou bem adaptado ao futebol, sei como é, muito mais físico. Técnica a gente usa, mas o futebol no Brasil é mais físico. Tem que estar bem fisicamente para estar em alto nível. Estou bem preparado’, declarou.

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