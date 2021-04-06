Com fome de jogo! Jonas quer atuar diante do Manaus

Crédito: Antônio Muniz/Bahia

O volante Jonas é uma das novidades do Bahia para a temporada 2021. Após dois anos no Al-Ittihad-AS, o meio-campista chegou ao Tricolor para recuperar seu espaço no cenário nacional.

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Na primeira conversa com a imprensa, o atleta deixou claro que tem totais condições de ajudar o seu time no meio de semana, quando o Tricolor encara o Manaus, pela Copa do Brasil.

‘Acho que estou bem preparado para poder atuar, vai depender do professor. Não sei quanto tempo posso atuar. Vai depender dele. Se me colocar, vou com tudo para dar o melhor em campo’, garantiu o atleta.

Questionado se poderia sentir o ritmo de jogo, o novo reforço explicou que está em forma e não esqueceu como atua no futebol brasileiro.

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