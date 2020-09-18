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Com filas em lojas, Fluminense inicia venda da nova camisa 3; estreia será contra o Coritiba

Modelo também pode ser adquirido através da internet, no site do clube ou da Umbro; novo uniforme fez sucesso nas redes sociais...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 15:48
Crédito: Divulgação/Fluminense
Sucesso nas redes sociais desde o lançamento na terça-feira, o Fluminense iniciou a venda da nova camisa 3 nesta sexta. O modelo verde com detalhes em laranja pode ser encontrado nas lojas oficiais do Tricolor e nos sites do clube e da fornecedora. Para o comércio em geral, o uniforme estará disponível para vendas a partir do dia 20/09.
O perfil oficial da loja do Fluminense divulgou imagens de filas no primeiro dia de vendas em Laranjeiras e em um shopping. O modelo masculino custa R$ 259,90. O feminino está disponível nas versões oficial (R$ 249,90) e torcedor (R$ 199,90). O modelo "Júnior" é R$ 199,90 e o kit infantil sai por R$ 229,90.
Com dois jogos fora de casa, contra Sport e Atlético-GO, o Fluminense fará a estreia do novo uniforme no dia 28 de setembro, quando encara o Coritiba, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. A notícia foi dada inicialmente pelo site "Saudações Tricolores".
O lançamento da nova camisa 3 foi feito na terça-feira, através de um vídeo publicado pelo clube. O calção e os meiões do uniforme completo também serão verdes.

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