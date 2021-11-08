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Com Felipe Melo e Jorge em campo, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Verdão já iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-GO, nesta quarta-feira, no Allianz Parque...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 16:00

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco
Após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo (07), na Vila Belmiro, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã de segunda-feira (08). Desfalques no clássico, Felipe Melo, Jorge e Renan foram a campo e participaram das atividades comandadas por Abel Ferreira e sua comissão.
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Os atletas titulares trabalharam apenas na parte interna da Academia para realização de um treino regenerativo. Breno Lopes, Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Deyverson e Willian, que entraram no decorrer do confronto, foram ao gramado.
Já visando o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro diante do Atlético-GO, nesta quarta-feira (10), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, o técnico português dividiu o treinamento em duas duas partes, ambas sendo realizadas em campo reduzido, trabalhando marcação e enfrentamentos.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO elenco foi dividido em três times de seis, inicialmente, para uma atividade de troca de passes e marcação, e, depois, os times foram ampliados para 12 jogadores de cada lado, com enfoque em situações de ataque contra defesa. Sem parte do grupo, alguns jovens da equipe sub-20 completaram a atividade.
Recuperado de uma mialgia na panturrilha, Renan treinou normalmente durante todo o tempo e deve voltar a ser relacionado por Abel nos próximos dias. Felipe Melo e Jorge, que não estiveram no último jogo, participaram da primeira parte do treino com bola e depois seguiram para um reforço muscular.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palestra seguirá com a preparação para o duelo com a equipe goiana nesta terça-feira (09), na Academia de Futebol.

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