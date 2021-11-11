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Com Fábio Santos como desfalque confirmado, Corinthians abre preparação para enfrentar o Cuiabá

Com o lateral-esquerdo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, como baixa certa para jogo na Neo Química Arena, Alvinegro fez primeiro treino visando próximo duelo no Brasileirão...
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Publicado em 

11 nov 2021 às 15:09

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 15:09

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Sem poder contar com o lateral-esquerdo Fábio Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para a partida deste sábado, às 21h, contra o Cuiabá, na Neo Química Arena, o Corinthians já fez nesta quinta-feira o primeiro treino de preparação para este confronto da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Fábio Santos foi punido com o terceiro amarelo durante a derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG, sofrida na noite de quarta-feira, no Mineirão, e com isso só ficará de novo à disposição do técnico Sylvinho para o jogo contra o Flamengo, na próxima quarta, no Maracanã, pela jornada seguinte do Brasileirão.
Sem o titular da posição, Sylvinho deverá confirmar a entrada de Lucas Piton como substituto diante do Cuiabá. E o lateral Reginaldo, do time sub-20, que anteriormente já foi relacionado para um confronto do profissional, deverá ser chamado pelo treinador para figurar como opção no banco de reservas.O meia-atacante Willian, que vive a fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 13 de outubro, no início do jogo contra o Fluminense, já voltou a treinar com bola, mas ainda não deve ficar à disposição para esta partida de sábado. A tendência é a de que seja relacionado apenas a partir do confronto com os flamenguistas no Maracanã.
A previsão inicial de recuperação de Willian era de durar de quatro a cinco semanas e o jogador ainda está realizando trabalhos de fisioterapia. E ele só iniciou a transição para os treinos no campo no início desta semana.
Inicialmente agendado para ocorrer na tarde desta quinta-feira, o treino foi antecipado para o período da manhã, no CT Joaquim Grava, onde os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no jogo contra o Atlético-MG ficaram na parte interna do centro de treinamento para um trabalho regenerativo. Já os demais jogadores foram ao Campo 4 do local e participaram do aquecimento.
Depois disso, em uma atividade realizada no Campo 3, Sylvinho separou o grupo em dois times e dirigiu um coletivo em espaço reduzido do gramado. Nesta sexta-feira, em treinamento marcado para ocorrer à tarde, o time vai finalizar a sua curta preparação para enfrentar o Cuiabá na noite de sábado.
Na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, o Corinthians segue na sua luta para entrar no G4, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores, hoje fechada pelo Fortaleza, quarto colocado, com 49 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, o quinto.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

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