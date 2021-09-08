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Com exceção do Flamengo, CBF e clubes decidem por manter Série A do Brasileirão sem público

Reunião aconteceu nesta quarta-feira e, entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, só não contou com o Flamengo, que entende que o tema foge da alçada da CBF...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 13:41

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 13:41

Crédito: Divulgação
A CBF convocou os 20 clubes da Série A para uma reunião do Conselho Técnico, nesta segunda-feira, e a decisão foi por manter a disputa do Campeonato Brasileiro sem público enquanto não houver a liberação do retorno das torcidas aos estádios em todas as praças. Participaram do encontro 19 clubes, sendo que a ausência do Flamengo já estava confirmada pelo próprio clube.As informações são do site "ge". Ainda de acordo com a publicação, a entidade e os clubes decidiram entrar com uma ação no STJD para derrubar a liminar concedida ao Flamengo que permite a realização de jogos com público do clube como mandante, desde que observada a presença máxima estabelecida pelo município e cumpridas todas as exigências das autoridades locais.O Flamengo, por entender que o tema "escapa à competência desportiva da CBF", informou nesta manhã que não participaria da reunião. Na quarta, a Prefeitura atendeu à solicitação do clube e autorizou a realização de três jogos, a partir do dia 15, com a presença da torcida, que servirão como eventos-teste.Uma nova reunião foi marcada para o dia 28 de setembro. Agora, contudo, aguarda-se a decisão do STJD e os próximos passos da CBF a respeito da liberação da Prefeitura e do Tribunal ao Flamengo. O primeiro evento-teste permitido ao clube está previsto para o dia 15 de setembro, quando o Rubro-Negro enfrenta o Grêmio, na volta das quartas de final da Copa do Brasil.
O segundo evento-teste previsto está previsto para acontecer contra o mesmo rival, mas pelo Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o dia 19.

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