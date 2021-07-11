Com Everton Ribeiro e surpresas, Flamengo está definido para enfrentar a Chape; veja a escalação

Ainda sem Renato Gaúcho, o Flamengo está definido para enfrentar a Chapecoense, neste domingo a partir das 18h15, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico interino Maurício Souza preparou novidades para o confronto, com destaque para o retorno de Everton Ribeiro e a entrada de Thiago Maia no time titular.
O Flamengo vai a campo com: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta; Muniz e Pedro.
Os desfalques ficam por conta de Rodrigo Caio (poupado), Diego, César, Bruno Henrique (lesionados), João Gomes (suspenso) e Gabigol (punido). Com 12 pontos e dois jogos a menos, o Flamengo ocupa atualmente a 12ª posição na tabela do Brasileirão.