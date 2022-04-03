Com estádios lotados, Copa do Nordeste terá mais de 100 mil torcedores nas finais

Em contagem regressiva para o segundo jogo da final da Copa do Nordeste 2022, envolvendo Fortaleza e Sport, o Castelão se prepara para receber uma grande festa da torcida do Leão para a partida decisiva. Mais de 60 mil torcedores estarão presentes no estádio com mando do Fortaleza.Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, qualquer vitória da o título para uma das equipes e o presidente do Fortaleza Marcelo Paz conta com a força da torcida e o bom momento do clube para levantar o tão aguardado troféu.

- São dois grandes clubes e duas grandes finais, em arenas de Copa do Mundo. O resultado em Recife foi muito importante, e a vitória nos dá o título em casa. A torcida irá fazer o seu papel, já são 60 mil pessoas confirmadas, será o maior público do Fortaleza após a pandemia. Batemos também recorde de sócios-torcedores, estamos com mais de 40 mil, o maior número da nossa história. A torcida é a nossa grande força nesse momento de crescimento do clube.

Júnior Chárvare, dirigente campeão do torneio com o Bahia em 2021, comentou sobre o crescimento da Copa com o passar dos anos e afirma que cada vez mais se trata de um campeonato que abrange todo o Brasil, popularizando de forma gradual as equipes nordestinas.- É uma região apaixonada por futebol, que recebe cada vez mais investimentos e se desenvolveu muito nas últimas temporadas. Os clubes estão buscando equilíbrio financeiro e administrativo, isso gera ascensão e faz com que as coisas em campo aconteçam. O sucesso da Copa do Nordeste é consequência desses fatores, e assim como foi o primeiro jogo, a decisão será uma grande festa, um duelo entre duas grandes equipes do futebol nordestino e brasileiro.