Com estádio cheio e bom retrospecto, Abel Ferreira estreia na Vila Belmiro pelo Palmeiras

O Palmeiras entrará em campo, no próximo domingo (7), contra o Santos, pelo Brasileirão. O confronto será o primeiro de Abel Ferreira na Vila Belmiro, que contara com lotação máxima. O treinador, no entanto, conta com um bom desempenho em clássicos para sair vitorioso fora de casa.No total, são 15 partidas contra rivais regionais, totalizando cinco vitórias, sete empates e três derrotas. Além disso, o primeiro embate destes foi contra o adversário deste fim de semana - o jogo terminou com placar em 2 a 2, com gols de Raphael Veiga e Willian.
Além disso, o confronto será o 99º da comissão técnica portuguesa pelo Verdão. O centésimo ocorrerá na quarta-feira (10), às 20h30 (de Brasília), contra o Atlético-GO. Abel Ferreira, no entanto, pode não comparecer ao jogo, pois está pendurado e, se receber um cartão amarelo, será suspenso.
A partida entre Santos e Palmeiras está marcada para o próximo domingo (7), às 16h (de Brasília).