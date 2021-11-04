Com estádio cheio e bom retrospecto, Abel Ferreira estreia na Vila Belmiro pelo Palmeiras

O Palmeiras entrará em campo, no próximo domingo (7), contra o Santos, pelo Brasileirão. O confronto será o primeiro de Abel Ferreira na Vila Belmiro, que contara com lotação máxima. O treinador, no entanto, conta com um bom desempenho em clássicos para sair vitorioso fora de casa.No total, são 15 partidas contra rivais regionais, totalizando cinco vitórias, sete empates e três derrotas. Além disso, o primeiro embate destes foi contra o adversário deste fim de semana - o jogo terminou com placar em 2 a 2, com gols de Raphael Veiga e Willian.