Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com estádio cheio e bom retrospecto, Abel Ferreira estreia na Vila Belmiro pelo Palmeiras
futebol

Com estádio cheio e bom retrospecto, Abel Ferreira estreia na Vila Belmiro pelo Palmeiras

Comissão técnica também se aproxima dos 100 jogos com a camisa do Verdão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2021 às 10:00

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 10:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras entrará em campo, no próximo domingo (7), contra o Santos, pelo Brasileirão. O confronto será o primeiro de Abel Ferreira na Vila Belmiro, que contara com lotação máxima. O treinador, no entanto, conta com um bom desempenho em clássicos para sair vitorioso fora de casa.No total, são 15 partidas contra rivais regionais, totalizando cinco vitórias, sete empates e três derrotas. Além disso, o primeiro embate destes foi contra o adversário deste fim de semana - o jogo terminou com placar em 2 a 2, com gols de Raphael Veiga e Willian.
Além disso, o confronto será o 99º da comissão técnica portuguesa pelo Verdão. O centésimo ocorrerá na quarta-feira (10), às 20h30 (de Brasília), contra o Atlético-GO. Abel Ferreira, no entanto, pode não comparecer ao jogo, pois está pendurado e, se receber um cartão amarelo, será suspenso.
A partida entre Santos e Palmeiras está marcada para o próximo domingo (7), às 16h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados