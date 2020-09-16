Com equipe médica externa, Marcinho passa por artroscopia

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Ainda se recuperando de uma lesão no joelho direito, Marcinho foi submetido a uma artroscopia nesta quarta-feira, em São Paulo. A escolha do lateral foi por passar pelo procedimento médico com o Dr. Joaquim Grava, que possui relação com o Corinthians e tem grau de amizade com a família do atleta, e não com o departamento do Botafogo.

Marcinho se machucou em janeiro, antes do começo da temporada, e ainda não entrou em campo no ano. O Botafogo informou, por meio de nota, que está acompanhando a situação médica do atleta.NOTA DO BOTAFOGO

"O Botafogo informa que o atleta Marcinho foi submetido a uma artroscopia nesta quarta-feira (16/9), em São Paulo.

HISTÓRICO

1. Em janeiro deste ano, Marcinho sofreu uma entorse no joelho direito, com necessidade de intervenção cirúrgica. Por decisão pessoal do atleta, o procedimento de sutura meniscal foi conduzido pelo Dr. Rodrigo Goes, médico com grau de relação com a sua família.

2. O atleta realizou a sua reabilitação nas dependências do clube, seguindo as orientações do médico assistente. Ao aumentar a intensidade dos treinos objetivando o retorno das atividades esportivas, Marcinho voltou a sentir dores. Após as avaliações consentâneas, foi constatada nova lesão.

3. Marcinho, novamente por escolha pessoal, optou pela condução do caso através de uma equipe médica externa.