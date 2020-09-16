Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com equipe médica externa, Marcinho passa por artroscopia

Botafogo informa que lateral-direito passou por procedimento médico fora do clube para tratar de nova lesão na coxa...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 17:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 17:54
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Ainda se recuperando de uma lesão no joelho direito, Marcinho foi submetido a uma artroscopia nesta quarta-feira, em São Paulo. A escolha do lateral foi por passar pelo procedimento médico com o Dr. Joaquim Grava, que possui relação com o Corinthians e tem grau de amizade com a família do atleta, e não com o departamento do Botafogo.
Marcinho se machucou em janeiro, antes do começo da temporada, e ainda não entrou em campo no ano. O Botafogo informou, por meio de nota, que está acompanhando a situação médica do atleta.NOTA DO BOTAFOGO
"O Botafogo informa que o atleta Marcinho foi submetido a uma artroscopia nesta quarta-feira (16/9), em São Paulo.
HISTÓRICO
1. Em janeiro deste ano, Marcinho sofreu uma entorse no joelho direito, com necessidade de intervenção cirúrgica. Por decisão pessoal do atleta, o procedimento de sutura meniscal foi conduzido pelo Dr. Rodrigo Goes, médico com grau de relação com a sua família.
2. O atleta realizou a sua reabilitação nas dependências do clube, seguindo as orientações do médico assistente. Ao aumentar a intensidade dos treinos objetivando o retorno das atividades esportivas, Marcinho voltou a sentir dores. Após as avaliações consentâneas, foi constatada nova lesão.
3. Marcinho, novamente por escolha pessoal, optou pela condução do caso através de uma equipe médica externa.
4. O Departamento Médico do Clube esclarece não ter realizado nenhuma das duas intervenções cirúrgicas e destaca estar acompanhando diretamente a situação do atleta."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados