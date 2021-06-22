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futebol

Com entorse no joelho, John desfalca o Santos contra o Grêmio

Goleiro sofreu um trauma no local no clássico contra o São Paulo no último domingo e nem vai viajar para Porto Alegre. João Paulo deve ser o substituto na partida de quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 13:15

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 13:15

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O goleiro John foi diagnosticado com um entorse no joelho direito em exame realizado nesta segunda-feira (21) e irá desfalcar o Santos na partida de quinta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador passará por tratamento intensivo, com a utilização de câmara hiperbárica, e será reavaliado diariamente pelo departamento médico do Santos. O clube não dá prazo para o retorno do goleiro aos jogos.
John terminou a partida contra o São Paulo como “herói”. Apesar de não ter feito nenhuma grande defesa, o jogador passou os minutos finais lesionado após trombar com a defesa do Santos e o ataque são paulino. Uma avaliação rápida foi feita na Vila Belmiro e foi diagnosticado um trauma no joelho direito, mas os exames constataram a entorse.Sob o comando de Fernando Diniz, o goleiro completou seu sexto jogo seguido na titularidade da meta santista na vitória no clássico. Ele ganhou a confiança do treinador e sofreu apenas dois gols em sua sequência no gol do Peixe. João Paulo deve ser o titular contra a equipe gaúcha, mas Vladmir também é opção no banco de reservas.

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