Com entorse no joelho, John desfalca o Santos contra o Grêmio

O goleiro John foi diagnosticado com um entorse no joelho direito em exame realizado nesta segunda-feira (21) e irá desfalcar o Santos na partida de quinta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador passará por tratamento intensivo, com a utilização de câmara hiperbárica, e será reavaliado diariamente pelo departamento médico do Santos. O clube não dá prazo para o retorno do goleiro aos jogos.

John terminou a partida contra o São Paulo como “herói”. Apesar de não ter feito nenhuma grande defesa, o jogador passou os minutos finais lesionado após trombar com a defesa do Santos e o ataque são paulino. Uma avaliação rápida foi feita na Vila Belmiro e foi diagnosticado um trauma no joelho direito, mas os exames constataram a entorse.Sob o comando de Fernando Diniz, o goleiro completou seu sexto jogo seguido na titularidade da meta santista na vitória no clássico. Ele ganhou a confiança do treinador e sofreu apenas dois gols em sua sequência no gol do Peixe. João Paulo deve ser o titular contra a equipe gaúcha, mas Vladmir também é opção no banco de reservas.