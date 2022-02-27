Com empate do Resende, Vasco garante matematicamente a vaga nas semifinais do Carioca

A Taça Guanabara caminha para sua reta final e a tendência é que os quatro grandes se classifiquem para as semifinais. O empate entre Resende e Flamengo por 2 a 2, no Nilton Santos, fez o Vasco garantir matematicamente a vaga entre os quatro melhores do Carioca. A equipe agora terá duas rodadas para definir sua posição e conhecer o adversário. Com o resultado, o Gigante do Vale soma 9 pontos e só poderá chegar aos 18, já que tem um jogo a menos - enfrenta o Volta Redonda, na próxima quarta-feira, às 19h, no Raulino de Oliveira. Como o Cruz-Maltino já tem 19, uma das vagas fica com a equipe de São Januário. Algo que não acontecia desde 2019, quando eliminou o Bangu por 1 a 0, e perdeu a final para o Flamengo.
Na temporada 2020, o Vasco ficou pelo caminho ao lado do Botafogo, e os rivais viram Boavista e Volta Redonda nas semifinais do Carioca. No fim de um calendário alterado em virtude da pandemia global de Covid-19, ambos foram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro.
No ano seguinte, o Gigante da Colina ficou com a quinta colocação, enquanto o Alvinegro terminou em sétimo. Os rivais se reencontraram nas finais da Taça Rio, que se transformou em "prêmio de consolação", e a equipe de São Januário ergueu a taça, após vencer nos pênaltis.
Na Série B, o Botafogo se transformou após a contratação do técnico Enderson Moreira e conquistou o título. Enquanto isso, o Vasco não conseguiu entrar no G4 e fez uma turbulenta campanha. No momento, ambos convivem com realidades que podem se transformar em similares em breve.
O Alvinegro já está com a SAF aprovada e John Textor irá investir. O Cruz-Maltino, por sua vez, teve a aprovação do empréstimo-ponte de R$ 70 milhões da 777 Partners, e a transformação em SAF dependerá do aval dos Conselhos e passará por uma Assembleia Geral.
Restam duas rodadas para o fim da Taça Guanabara. O Vasco terá o clássico contra o Flamengo no próximo domingo, às 16h, com local a ser definido. E encerra a primeira fase, dia 13, contra o Resende, em São Januário.