Com elenco reformulado, Internacional estreia na Libertadores Sub-20 diante da LDU

No próximo domingo (6), o Internacional estreia na Libertadores Sub-20 e será a única equipe que irá representar o Brasil no torneio continental. O primeiro adversário do Colorado será a LDU, em Quito, às 17h (de Brasília), em partida válida pelo Grupo B.

A competição será disputada por 12 equipes divididas em três grupos sendo que apenas os líderes de cada um, além do melhor segundo colocado na classificação geral, avançam de fase. Além do time equatoriano, adversário no primeiro jogo, o Millonarios-COL e o Peñarol-URU são os rivais do Inter na fase de grupos.Contra quem o Internacional estreia no Brasileirão? Confira!João Miguel, técnico do Sub-20 do Internacional, comenta sobre as dificuldades que a equipe pode sentir nesses jogos e projeta o nível técnico dos adversários.

- Uma estreia contra a equipe da casa, apesar de não ser no estádio deles, são conhecedores da região. O Millonarios, em termos sul-americanos, tem uma técnica avantajada, e jogadores com um nível de força alto. Já os uruguaios a gente sabe da rivalidade de um jogo forte, aguerrido, peleado. Um jogo em que o Peñarol não se dá por vencido em nenhum momento. Três adversários fortes, e sabemos das peculiaridades de cada um - detalhou o treinador.

Para a disputa da Libertadores, o elenco do Celeiro de Ases passou por um processo de reformulação, uma vez que cinco atletas que estavam no time da temporada passada subiram à equipe principal. Nomes como Matheus Dias, Thauan Lara, Nicolas, Matheus Cadorini e Tiago, multicampeões na base, iniciaram a pré-temporada de 2022 no profissional.

- O trabalho que fizemos em 2021, de montar um elenco para as competições do ano, teve grande valia, com conquistas e ascensão de atletas à equipe profissional, nossa prioridade. Agora, estamos numa reformulação do grupo. Com o fim da Supercopa, a gente já começou a planejar 2022, já iniciando com a Copa São Paulo e visualizando a Libertadores. E a Copinha serviu como uma base muito boa para a gente poder ver a reação dos novos atletas com os que já estavam - explicou João Miguel.