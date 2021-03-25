Com elenco quase completo, veja quantos pratas da casa ganharam chances com Mancini no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Com o recente surto de Covid-19 que atingiu o Corinthians e março, contaminando 15 jogadores do elenco profissional, a base do clube se mostrou ainda mais necessária.

O alerta para que as categorias de formação sejam o principal local de garimpo para que o técnico Vagner Mancini reforce o time principal nesta temporada já havia sido dado pela diretoria à comissão técnica, devido a realidade financeira delicada do clube.

>. Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosAos poucos, as pratas da casa tem sido oportunizado pelo treinador corintiano. O atacante Rodrigo Varanda é o que mais tem recebido chances, tendo sido titular em todas as seis partidas do Timão na temporada, atuando 405 dos 540 minutos do time até aqui.

- As oportunidades estão sendo dadas aos garotos. Não posso, de uma maneira repentina, dar oportunidade a vários garotos, porque eles vão sentir. Hoje vi o Cauê com muita dificuldade no jogo. Estamos tentando amadurecer os jogadores. É importante que eles entrem e façam parte. O Rodrigo oscilou nesses jogos, ao longo da partida acabou se recuperando. E outros vão ter essa dificuldade - explicou o técnico Vagner Mancini após o triunfo por 1 a 0 sobre o Mirassol, nesta terça-feira (23), pela quinta rodada do Estadual, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O elenco atual do Corinthians conta com 20 revelações do clube, incluindo os veteranos Fagner e Jô. Desses, nove foram promovidos nesta temporada: Adson, Alan, Antony, Biro, Cauê, Felipe, Vitinho e Yago, além de Rodrigo Varanda, mas apenas Adson, Vitinho, Antony e Cauê, entraram em campo. Antony e Varanda foram os únicos que tiveram chances como titular.

Adson (meia)

Relacionado para os jogos contra Palmeiras e Ponte Preta, pelas segunda e terceira rodada do Campeonato Paulista, momento em que o elenco do Corinthians sofria com surtos de Covid-19. Entrou em campo em uma oportunidade, contra a Macaca, faltando dois minutos para o fim do jogo.

Alan (goleiro)

Inscrito para o Campeonato Paulista, mas não foi relacionado no time principal até o momento.

Antony (atacante)

Titular na vitória por 2 a 1 contra a Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, foi substituído no intervalo e atuou 45 minutos. Entrou no final dos jogos contra o Palmeiras e São Caetano, pelas segunda e quarta partidas do Estadual. No Dérbi, foram quatro minutos jogados, e diante do Azulão um.

Biro (lateral-esquerdo)

Sem laterais durante a terceira e quara rodada do Campeonato Paulista, por conta do surto de Covid-19 que o Corinthians foi acometido, foi inscrito, relacionado para os duelos contra Ponte Preta e São Caetano, pelas terceira e quarta rodada do Paulistão, mas em ambas ficou apenas no banco de reservas, com o técnico Vagner Mancini optando por improvisar o zagueiro Bruno Méndez na lateral-esquerda.

Cauê

Entrou em campo três vezes nesta temporada, mas não chegou a ser titular. No total, são 201 minutos, todos entrando no decorrer da partida: 20 na estreia corintiana no Paulistão, contra o Red Bull Bragantino, no dia 28 de fevereiro, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança; 23 na vitória do TImão por 3 a 0 sobre o Salgueiro, no dia 17 de março, no sertão pernambucano, pela primeira fase da Copa do Brasil; e 26 nesta terça-feira (23), quando o Corinthians bateu o Mirassol por 1 a 0, pela quinta rodada do Estadual, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Rodrigo Varanda

Titular em todos os jogos nesta temporada, sempre foi substituído. Entrou seis vezes em campo, atuando 405 minutos até aqui. Fez um gol, no empate em 2 a 2 entre Corinthians e Palmeiras, pela segunda rodada do Paulistão, no dia 3 de março, na Neo Química Arena.

Vitinho

Tem 14 minutos jogando nesta temporada, já que entrou aos 31 do segundo tempo no jogo contra o São Caetano, pela quinta rodada do Paulistão, no Anacaleto Campanella.

Yago