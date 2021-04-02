Com elenco completo, Palmeiras treina na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras realizou, nesta sexta-feira (02), mais uma sessão de treinamentos e, desta vez, o treinador contou com a volta de Jaílson, Breno Lopes, Kuscevic e Gustavo Scarpa, que estavam em recesso. Com isso, o elenco do Verdão está completo e focado no restante da temporada 2021. >> Quem vai levar Borré? LANCE! mostra 20 feras sul-americanas que valem investimento

Apesar do retorno, os jogadores de linha (Scarpa, Breno e Kuscevic), trabalharam sob uma carga menor, em dimensões reduzidas, acompanhados de Gabriel Furtado e Ivan Angulo, do grupo de apoio, e Zé Rafael e Gabriel Veron, que cumprem um cronograma individualizado. Jaílson, por sua vez, treinou com os seus companheiros de posição.No gramado, com o restante do elenco, o treinador propôs atividades com dois times, enfatizando transições, velocidade e verticalidade, além de marcações. Na sequência, foi realizado um trabalho técnico descontraído e, por fim, os jogadores aprimoraram finalizações.

Não foram a campo, porém, o atacante Wesley, que passou a maior parte do tempo na parte interna do centro de excelência, e o meio-campista Gabriel Menino, que se recupera de uma lesão no tornozelo direito.