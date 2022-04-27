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Com dúvidas e desfalques, linha defensiva do Flamengo em pauta na véspera de partida da Libertadores

Nesta quarta, antes de embarcar para Santiago, no Chile, Paulo Sousa comanda atividade que definirá quais atletas serão relacionados para a partida contra a Universidad Católica ...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 07:00

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 07:00

Se, por um lado, Paulo Sousa finalmente conseguiu ter o zagueiro Pablo à disposição nas últimas duas partidas do Flamengo, o treinador tem no sistema defensivo desfalques certos e David Luiz como dúvida para a partida desta quinta, contra a Universidad Católica (CHL), em Santiago, pela Libertadores. A definição sobre o setor será, portanto, após a atividade desta quarta, no Ninho do Urubu, quando a delegação rubro-negra embarcará para a capital chilena.David Luiz não treinou com bola no Ninho do Urubu nos últimos dois dias, além de ter sido poupado no jogo contra o Athletico, no sábado, ficando no banco de reservas após uma sequência de sete jogos como titular. O Rubro-Negro irá esperar até esta quarta, véspera da partida contra os chilenos, para saber se o zagueiro de 35 anos irá se recuperar de dores sentidas no joelho e terá (ou não) condições de ser relacionado para a viagem a capital chilena.Com Fabrício Bruno (trauma no pé esquerdo), Rodrigo Caio (joelho direito) e Gustavo Henrique (quadríceps) em diferentes estágios de recuperações junto ao departamento médico do Rubro-Negro, Paulo Sousa deve ter os seguintes nomes para formar a defesa: Willian Arão, Pablo, Léo Pereira e Filipe Luís.
No sábado, contra o Furacão, o Mister deixou o lateral-esquerdo também entre os reservas, dando ao trio citado os primeiros 90 minutos juntos em campo. Filipe Luís, contudo, treinou normalmente nesta semana e viajará com o time.
Ainda há outras dúvidas no elenco para a partida contra a Universidad Católica: Ayrton Lucas, Matheuzinho e Bruno Henrique estão em trabalho de transição. Já Vitinho foi a campo para realizar exercícios com um fisioterapeuta do clube.
Crédito: FilipeLuís,RodrigoCaioeWillianArãoduranteatividadedoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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