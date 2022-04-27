Com dúvidas e desfalques, linha defensiva do Flamengo em pauta na véspera de partida da Libertadores

Se, por um lado, Paulo Sousa finalmente conseguiu ter o zagueiro Pablo à disposição nas últimas duas partidas do Flamengo, o treinador tem no sistema defensivo desfalques certos e David Luiz como dúvida para a partida desta quinta, contra a Universidad Católica (CHL), em Santiago, pela Libertadores. A definição sobre o setor será, portanto, após a atividade desta quarta, no Ninho do Urubu, quando a delegação rubro-negra embarcará para a capital chilena.David Luiz não treinou com bola no Ninho do Urubu nos últimos dois dias, além de ter sido poupado no jogo contra o Athletico, no sábado, ficando no banco de reservas após uma sequência de sete jogos como titular. O Rubro-Negro irá esperar até esta quarta, véspera da partida contra os chilenos, para saber se o zagueiro de 35 anos irá se recuperar de dores sentidas no joelho e terá (ou não) condições de ser relacionado para a viagem a capital chilena.Com Fabrício Bruno (trauma no pé esquerdo), Rodrigo Caio (joelho direito) e Gustavo Henrique (quadríceps) em diferentes estágios de recuperações junto ao departamento médico do Rubro-Negro, Paulo Sousa deve ter os seguintes nomes para formar a defesa: Willian Arão, Pablo, Léo Pereira e Filipe Luís.