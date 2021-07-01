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Com duas mudanças, Flamengo está definido para enfrentar o Cuiabá; veja a escalação

Gabriel Batista substitui o poupado Diego Alves, enquanto Rodrigo Caio retorna à equipe na vaga de Gustavo Henrique...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 18:54

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 18:54
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está definido para enfrentar o Cuiabá, nesta quinta-feira a partir das 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Brasileirão. Após a derrota para o Juventude no último domingo, o técnico Rogério Ceni promoveu duas mudanças na equipe titular: Gabriel Batista entra no lugar de Diego Alves, poupado, enquanto Rodrigo Caio volta à equipe na vaga de Gustavo Henrique.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonO Flamengo, dessa forma, entrará em campo com: Gabriel Batista; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, João Gomes, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro.
Além do goleiro Diego Alves, que foi preservado por precaução, o Flamengo tem seis desfalques para encarar o Cuiabá: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, que estão na disputa da Copa América, além do goleiro César, que se recupera de cirurgia no joelho.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
A partida começa às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, e o LANCE! acompanha tudo sobre o duelo em Tempo Real (clique aqui).

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