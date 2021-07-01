Com duas mudanças, Flamengo está definido para enfrentar o Cuiabá; veja a escalação

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo está definido para enfrentar o Cuiabá, nesta quinta-feira a partir das 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Brasileirão. Após a derrota para o Juventude no último domingo, o técnico Rogério Ceni promoveu duas mudanças na equipe titular: Gabriel Batista entra no lugar de Diego Alves, poupado, enquanto Rodrigo Caio volta à equipe na vaga de Gustavo Henrique.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonO Flamengo, dessa forma, entrará em campo com: Gabriel Batista; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, João Gomes, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro.

Além do goleiro Diego Alves, que foi preservado por precaução, o Flamengo tem seis desfalques para encarar o Cuiabá: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, que estão na disputa da Copa América, além do goleiro César, que se recupera de cirurgia no joelho.

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