Com duas Libertadores pelo Palmeiras, Abel Ferreira é eleito melhor treinador da América

O treinador Abel Ferreira foi eleito, nesta sexta-feira (31), o melhor treinador da América do Sul pelo jornal El País.

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Para conquistar o título, o técnico teve de superar a concorrência de outros dois finalistas, como Marcelo Gallardo, campeão argentino pelo River Plate, e Lionel Scaloni, campeão da Copa América pela Argentina.

O comandante palestrino recebeu a maioria dos votos (36%) e se tornou o primeiro europeu a vencer a premiação.

Veja a tabela completa do Mundial de ClubesEm 2021, Abel Ferreira conquistou duas Libertadores e uma Copa do Brasil. A primeira taça continental, vencida em janeiro, é referente à temporada passada. A segunda foi levantada em novembro, ao bater o Flamengo por 2 a 1 no estádio Centenário.

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O zagueiro Gustavo Gómez estava concorrendo ao prêmio Rei da América, mas terminou na terceira colocação. O vencedor foi Julián Álvarez, do River Plate.