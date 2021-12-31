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Com duas Libertadores pelo Palmeiras, Abel Ferreira é eleito melhor treinador da América

Treinador palestrino é o primeiro europeu a vencer prêmio do El País...

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2021 às 15:00
O treinador Abel Ferreira foi eleito, nesta sexta-feira (31), o melhor treinador da América do Sul pelo jornal El País.
Jornal coloca Coutinho na mira do Flamengo, Diego Souza pode voltar ao Grêmio, negociação entre Atlético e Jesus… O dia do Mercado!
Para conquistar o título, o técnico teve de superar a concorrência de outros dois finalistas, como Marcelo Gallardo, campeão argentino pelo River Plate, e Lionel Scaloni, campeão da Copa América pela Argentina.
O comandante palestrino recebeu a maioria dos votos (36%) e se tornou o primeiro europeu a vencer a premiação.
Veja a tabela completa do Mundial de ClubesEm 2021, Abel Ferreira conquistou duas Libertadores e uma Copa do Brasil. A primeira taça continental, vencida em janeiro, é referente à temporada passada. A segunda foi levantada em novembro, ao bater o Flamengo por 2 a 1 no estádio Centenário.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O zagueiro Gustavo Gómez estava concorrendo ao prêmio Rei da América, mas terminou na terceira colocação. O vencedor foi Julián Álvarez, do River Plate.
Crédito: AbelFerreiraconquistouasLibertadoresde2020e2021comoPalmeiras(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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