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Com duas competições na agenda, Corinthians divulga programação da semana

Timão vai disputar a terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, em casa e depois volta a competir pelo Brasileirão no final de semana, com viagem para Belo Horizonte...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 14:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 14:07
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians foi derrotado pelo Atlético-GO, por 2 a 0, no último domingo, na Neo Química Arena e nesta segunda-feira já inicia sua agenda semanal de olho em disputas por duas competições diferentes: a Copa do Brasil e o Brasileirão, com direito a viagem para Belo Horizonte no próximo final de semana.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Nesta segunda e nesta terça, o elenco treina no período da tarde em preparação para o duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que será disputado diante do próprio Atlético-GO, algoz na primeira rodada do Brasileiro. A partida será também na Neo Química Arena, às 21h30.
Já na quinta à tarde, na sexta à tarde e no sábado pela manhã, o Timão voltará suas atenções para a preparação para a segunda rodada do Brasileirão-2021. No próprio sábado, após o treinamento, a delegação embarca para Belo Horizonte onde, no domingo, enfrenta o América-MG, no Independência.Vale lembrar que Sylvinho, no técnico do Corinthians, fez sua estreia no último domingo e terá sua primeira semana completa, enfrentando o calendário desafiador a partir desta segunda-feira. Eliminado da Copa Sul-Americana, o Timão terá "apenas" Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pela frente.
Confira a programação divulgada pelo clube:
Segunda-feira, 31/5Tarde – Treino
Terça-feira, 1º/6Tarde – Treino
Quarta-feira, 2/621h30 – Corinthians x Atlético-GOCopa do Brasil – 3ª fase – Jogo de ida
Quinta-feira, 3/6Tarde – Treino
Sexta-feira, 4/6Tarde – Treino
Sábado, 5/6Manhã – TreinoTarde – Viagem a Belo Horizonte
Domingo, 6/616h00 – América-MG x CorinthiansCampeonato Brasileiro – 2ª rodada

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