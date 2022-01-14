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Com duas baixas encaminhadas, necessidade por reforço em posição é escancarada no Flamengo

César já se despediu dos companheiros e Gabriel Batista também não está nos planos de Paulo Sousa; departamento de futebol já havia definido necessidade de contratar goleiro...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 06:30

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 06:30

Apesar de não ter contratado nenhum jogador ainda, o Flamengo já começou a abrir espaço na folha salarial e tem acertado e negociado a saída de alguns atletas. Nesse sentido, o Rubro-Negro não contará com os goleiros César e Gabriel Batista para a temporada, o que escancara a necessidade por reforço na posição.> Paulo Sousa revela primeira meta no Flamengo e fala sobre lado românticoNo dia 5 de janeiro, o LANCE! trouxe que o departamento de futebol começou a definir prioridades para 2022. Entre elas, estava a contratação de um goleiro, e o Flamengo já havia iniciado o mapeamento do mercado atrás de um atleta que chegue ao Ninho para disputar a titularidade já nesta temporada (clique aqui e relembre).
Nessa época, o corpo de goleiros do Flamengo era formado por Diego Alves, Hugo Souza, Gabriel Batista e César. Hoje, todavia, a realidade já é diferente, e apenas os dois primeiros continuarão no clube para a temporada 2022.
> Flamengo já sabe quando estreia! Veja a tabela do Carioca
O GOLEIRO PARA PAULO SOUSA
A posição, vale lembrar, é fundamental no modelo de jogo de Paulo Sousa, como o próprio técnico revelou em 2019. Em entrevista ao site português "Tribuna Expresso", o Mister sinalizou que o goleiro é peça importante na primeira fase de construção (clique aqui e relembre).
- Sou um romântico, gosto que as minhas equipes sejam muito poéticas. Há dois jogadores determinantes numa primeira fase de construção: o goleiro e o primeiro volante. Esse volante é realmente um jogador fundamental - disse Paulo SousaA SITUAÇÃO DE QUEM NÃO FICA
Apesar de não ter saído ainda no Boletim Informativo (BID) da CBF, César acertou a rescisão de forma amigável com o Flamengo e já se despediu dos companheiros no Ninho do Urubu. O goleiro, que estava há 12 anos na Gávea, tinha contrato com o Rubro-Negro até abril deste ano.
Gabriel Batista também está fora dos planos de Paulo Sousa. Inclusive, na última quinta-feira, ele treinou com o grupo que iniciará o Campeonato Carioca, sob o comando de Fabio Matias, técnico do time sub-20 e que está na função interinamente, em boa parte da atividade do time alternativo. O preparador de goleiros Paulo Grilo trabalhou com Diego Alves, Hugo Souza e Álvaro.
Ainda vale destacar que membros do estafe de Gabriel Batista já sinalizaram que veem com bons olhos uma negociação do goleiro de 23 anos. O jovem tem vínculo somente até o fim deste ano, e pode deixar o Fla, que o revelou, numa negociação em definitiva ou por empréstimo. O clube está aberto a ouvir propostas a serem apresentadas nos próximos dias.
Crédito: César,DiegoAlves,HugoSouzaeGabrielBatistaforamosgoleirosdoFlamengonaúltimatemporada(Foto:AlexandreVidal/CRFlamengo

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