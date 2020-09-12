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futebol

Com Dome, Gabigol tem posição mais fixa e segue com números expressivos

Mesmo com mudanças no posicionamento do camisa 9, Gabriel Barbosa mantém-se como artilheiro do time sob o comando de Domènec Torrent...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 09:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Assim que o Flamengo contratou Domènec Torrent para substituir Jorge Jesus, o lateral-direito Rafinha foi firme em suas palavras: o treinador chegaria para fazer seu trabalho, não para dar sequência ao que foi desenvolvido com êxito pelo Mister. O camisa 13 já deixou o clube, rumo à Grécia, e, aos poucos, as mudanças feitas pelo novo comandante são mais visíveis em campo, assim como os resultados. O posicionamento de Gabriel Barbosa é um exemplo. O aplicativo SofaScore Brazil levantou os dados e comparou os números do atacante nas oito primeiras atuações nos Campeonatos Brasileiros de 2019 e 2020, além do mapa de calor de Gabriel Barbosa. Neste início com Dome, o camisa 9 tem atuado mais pela faixa direita do ataque e, mesmo que os números de gols e assistências estejam abaixo do último ano, o mesmo segue dando contribuição fundamental para o Rubro-Negro estar no topo da tabela.A PALAVRA DE DOME SOBRE O GABIGOL
Domènec Torrent se viu envolvido em uma polêmica após colocar Gabriel Barbosa entre os reservas diante do Fortaleza. O atacante, após marcar o segundo gol e garantir a vitória, deixou o campo sem falar com a imprensa, aumentando os rumores sobre sua insatisfação. Passado um jogo, Gabigol retornou à equipe inicial e marcou no Fla-Flu. O clima entre os atletas, o treinador e a comissão técnica no CT do Ninho do Urubu, por sua vez, é bom.
Sobre a posição e a melhor forma de escalá-lo, Dome também já afirmou que prefere vê-lo atuando como um camisa 9, mas com liberdade para flutuar.
Com os ajustes, aos poucos Gabriel Barbosa pode repetir o desempenho de 2019 e ajudar o time - agora sob o comando de Dome Torrent - a fazer história.
- Eu gosto mais que Gabi jogue no centro, como número 9, acho que tem mais qualidade. Quando marcou o gol hoje foi de número 9, de atacante puro", afirmou o treinador - afirmou Domènec Torrent, antes de complementar:
- Para mim não é problema quando decida jogar um pouco mais aberto, pode jogar. Porque tem qualidade de ir para dentro e chutar. Mas se você pergunta se prefiro o Gabi de extremo, ou de atacante, eu prefiro de atacante, mas com liberdade, não que fique lá e não se mova - completou o treinador espanhol.

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