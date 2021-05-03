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futebol

Com dois gols e recorde, Fred é eleito o jogador da semana da Libertadores

Camisa 9 garantiu a vitória do Fluminense diante do Santa Fe em partida válida pela segunda rodada da competição...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:56

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 16:56
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Na semana em que garantiu a vitória por 2 a 1 do Fluminense sobre o Independiente Santa Fe (COL) e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, Fred foi eleito o jogador da rodada da Libertadores. O atacante chegou aos três gols no torneio continental e aos 185 com a camisa tricolor.
Veja a tabela da Libertadores
Fred abriu o placar para o Flu logo no início do jogo e marcou o segundo no primeiro minuto após o intervalo. O Santa Fe diminuiu e pressionou, mas o Tricolor segurou o placar.
O bom resultado na Colômbia foi a primeira vitória do Flu na Libertadores depois do empate com o River Plate (ARG) na estreia. Brasileiros e argentinos, inclusive, dividem a liderança do Grupo D com quatro pontos, mas o Tricolor fica à frente por ter feito mais gols fora de casa.
Nesta quinta-feira, o time de Roger Machado volta a entrar em campo, desta vez visitando o Junior Barranquilla, às 19h (de Brasília). Depois disso, Fred e companhia terão dois jogos em casa diante dos colombianos do grupo, fechando a fase de grupos diante do River na Argentina.

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