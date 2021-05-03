Com dois gols e recorde, Fred é eleito o jogador da semana da Libertadores

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Na semana em que garantiu a vitória por 2 a 1 do Fluminense sobre o Independiente Santa Fe (COL) e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, Fred foi eleito o jogador da rodada da Libertadores. O atacante chegou aos três gols no torneio continental e aos 185 com a camisa tricolor.

Veja a tabela da Libertadores

Fred abriu o placar para o Flu logo no início do jogo e marcou o segundo no primeiro minuto após o intervalo. O Santa Fe diminuiu e pressionou, mas o Tricolor segurou o placar.

O bom resultado na Colômbia foi a primeira vitória do Flu na Libertadores depois do empate com o River Plate (ARG) na estreia. Brasileiros e argentinos, inclusive, dividem a liderança do Grupo D com quatro pontos, mas o Tricolor fica à frente por ter feito mais gols fora de casa.