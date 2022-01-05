Com dois de Figueiredo, Vasco tem boa atuação e goleia o Lagarto (SE) na estreia da Copinha

O Vasco estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Com gols de Figueiredo (2), Vinícius, Juan e Rayan, os Meninos da Colina derrotaram o Lagarto (SE) por 5 a 1, no Estádio Municipal Santana de Parnaíba. Com o triunfo, os cariocas somam três pontos ao lado do SKA Brasil, que derrotou o Rio Claro por 3 a 0, também nesta quarta-feira. O próximo compromisso dos Meninos da Colina está marcado para o dia 8, às 14h, contra o Rio Claro, também em Santana de Paranaíba. No mesmo dia, mas às 16h15, o Lagarto encara o SKA Brasil pela segunda rodada do Grupo 24 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
SUBIDA PELA DIREITAA primeira boa chegada dos Meninos da Colina aconteceu logo aos 4, quando Vinícius despontou pela direito, em velocidade, e cruzou para Marcos Dias, que não conseguiu acertar a cabeçada e mandou por cima. O atacante cruz-maltino quase marcou a receber a bola na intermediária, mas a finalização parou no goleiro Edilson. Em nova investida pela direita, Vinícius tentou, de primeira, mas o arqueiro do Lagarto espalmou. No rebote, novamente Marcos Dias levou perigo, de cabeça.
CRUZ-MALTINO NA FRENTEO Vasco seguiu dominando as ações e levou muito perigo com Figueiredo. O atacante aproveitou o cruzamento de Marlon Gomes e carimbou a trave da equipe sergipana. Logo em seguida, a pressão se transformou em gol, quando Julião encontrou Figueiredo pela esquerda e o atacante deu um toque por cima para tirar o goleiro da jogada e balançar a rede da meta do Lagarto.
PÊNALTI PARA O VASCOA trave da equipe sergipana voltou a balançar. Vinícius e JP Galvão fizeram uma boa tabela pela direita, e o lateral cruzou, na medida, para Figueiredo acertar o travessão. Com mais volume de jogo, os cariocas conseguiram ampliar o marcador. Rodrigo recebeu de Vinícius e foi derrubado na área. Na cobrança, o camisa 7 bateu forte e estufou a rede.
CHANCES DE LONGENa volta do intervalo, o Lagarto teve a sua melhor chance na partida. Pedro Kaique viu o goleio Cadu adiantado e arriscou de muito longe. O arqueiro vascaíno fez uma grande defesa e espalmou para fora. Os cariocas revidaram com Andrey, que também finalizou de longe, mas a bola passou rente ao travessão sergipano.
FIGUEIREDO DE NOVOEm meio às mudanças que os dois treinadores fizeram, o Vasco voltou a marcar. Zé Vitor lançou Marcos Dias, que encontrou Andrey na área. A defesa do Lagarto afastou o perigo, mas a bola sobrou para Figueiredo, que finalizou de primeira, no ângulo. Em uma falha da defesa vascaína, Alanzinho foi derrubado por JP Galvão na área. Na batida, Felipe Codó acertou a trave do goleiro Cadu.
GOLEADA NA ESTREIADepois do pênalti perdido, os sergipanos viram o Vasco ampliar a goleada com a uma tabela de dois jogadores que entraram no segundo tempo. Juan e recebeu de Pimentel e fez uma boa trama com Erick Marcus. Depois da boa jogada, Juan bateu cruzado, sem chance para o goleiro Edílson.
Dez minutos depois, Erick Marcus fez boa jogada individual e tocou para Juan. O garoto deixou Rayan, de apenas 15 anos, livre para sacramentar a vitória. No fim, o Largarto diminuiu com o camisa 10, David. O jovem arriscou de longe, sem chance para o goleiro Cadu.
FICHA TÉCNICAVasco 5x1 Lagarto (SE)Data-hora: 05/01/2022, às 11hLocal: Estádio Municipal Santana de Parnaíba, em Santana de Parnaíba (SP)Árbitro: Gabriel Henrique Meira BispoÁrbitro Assistente 1: Vitor Carmona MetestaineÁrbitro Assistente 2: William Trufelli MalaquiasAnalista de Vídeo: Renato de Carlos
Cartões Amarelos: JP Galvão (VAS)Cartões Vermelhos:
Gols: Figueiredo (30'/1T) (1-0), Vinícius (43'/1T) (2-0), Figueiredo (20'/2T) (3-0), Juan (28'/2T) (4-0) e Rayan (38'/2T) (5-0), David (46'/2T) (5-1)
Vasco (Técnico: Igor Guerra) Cadu, JP Galvão (Tavares 27'/2T), Pimentel, Zé Vitor e Julião (Leandrinho 33'/2T); Rodrigo, Andrey e Marlon Gomes (Saulo 19'/2T); Vinícius (Erick Marcus 27'/2T), Figueiredo (Juan 27'/2T) e Marcos Dias (Rayan 33'/2T)
Lagarto (Técnico: Nivaldo Batista)Edílson, Messias, Hércules (Deivison 19'/2T), Bruno e Jeferson; Erick (Alanzinho 16'/2T), Pedro Kaique, Ronald (Francisco 16'/2T); Gabriel (Deivison 16'/2T), Maurílio (David 34'/2T) e Felipe Codó (Luan Reis 16'/2T)