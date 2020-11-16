Com direito a raio e gol olímpico, Vasco e Flamengo empatam pelo Brasileirão Sub-20

Crédito: Marcelo Cortes/CRF

No Clássico dos Milhões válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, tudo igual entre Flamengo e Vasco. Na tarde desta segunda-feira, no estádio Nivaldo Pereira, o Rubro-Negro saiu na frente com gol olímpico de Max, mas viu o Cruz-Maltino chegar ao empate por 1 a 1, com gol de Caio Lopes no fim da partida.Após um início de jogo equilibrado com chances para ambas as equipes, o Flamengo abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. E com um golaço olímpico de Max. O meia canhoto cobrou escanteio com efeito e a bola passou por todo mundo até morrer no fundo das redes. Por outro lado, o principal destaque da etapa inicial foi João Fernando, goleiro rubro-negro, que salvou o Flamengo em duas grandes chances criadas pelo Vasco com Arthur e MT.

No entanto, um forte temporal e um episódio preocupante obrigou o árbitro a terminar o primeiro tempo de forma antecipada. Devido aos raios que caíam perto do estádio, um cinegrafista tomou um choque elétrico, precisou receber atendimento médico e foi retirado pela ambulância. Após um intervalo estendido, a chuva deu uma trégua e as equipes voltaram a campo.

Com a vantagem no placar, o Flamengo recuou e começou a apostar nas transições rápidas, mas desperdiçou grandes chances de matar a partida. O Cruz-Maltino aproveitou para crescer no jogo e pressionou o Flamengo pelo empate, que veio somente aos 44 minutos. Após defesa de João Fernando em chute de Artur, Caio Lopes aproveitou o rebote e concluiu para as redes.

Com o resultado, o Flamengo interrompeu a sequência de seis vitórias consecutivas no torneio. O Rubro-Negro chegou aos 21 pontos e desceu para a 6ª posição na tabela. Enquanto isso, o Vasco chegou aos 11 pontos e assumiu a 18ª colocação.