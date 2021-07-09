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Com Diego Loureiro e novidades no meio, veja a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Cruzeiro

Goleiro criado nas categorias de base treina entre os titulares e existe chance de Douglas Borges ser barrado; time terá novidades para encarar a Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 14:04

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 14:04

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo pode ter algumas novidades para enfrentar o Cruzeiro. A equipe comandada por Marcelo Chamusca chega diferente para encarar a Raposa neste sábado, às 16h30, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.
+ Há vida sem Chay? Gols do Botafogo aumentam em 200% com o atacante em campo
Diego Loureiro, criado nas categorias de base do Alvinegro, pode ganhar vaga no time titular. Isto porque Douglas Borges, então titular na posição, teve atuação irregular diante do CRB, na última terça-feira.
No meio, Luís Oyama sentiu um desconforto muscular e Chamusca será obrigado a mexer na posição. Pedro Castro e Matheus Frizzo, como um homem a mais para o setor, devem ser as novidades.Provável Botafogo para enfrentar o Cruzeiro: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Barreto, Pedro Castro, Matheus Frizzo; Diego Gonçalves (Felipe Ferreira), Rafael Navarro, Chay.
+ Veja a tabela da Série B
Chay, que sentiu uma sobrecarga na coxa direita durante a semana, respondeu bem ao tratamento feito pelo Botafogo nos últimos dias, treinou nesta sexta-feira e vai para o jogo.

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