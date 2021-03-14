Com destaque dos garotos da base, Palmeiras segue invicto no Paulistão

Em partida válida pela quarta rodada do Paulistão 2021, Palmeiras e Ferroviária empataram pelo placar de 1 a 1 no Allianz Parque. Com o resultado, o Leão chegou aos 29 pontos e está em 14º lugar. Já o Imortal subiu para 4ª colocação, com 42 pontos.Começo de jogo intenso com muita agitação em campo
A partida começou com as duas equipes buscando jogo quando tinham a bola e sempre partiam para cima. Na defesa, o Palmeiras pressionava mais no campo de ataque, enquanto que a Ferroviária adiantava as linhas na saída de bola alviverde, porém logo voltava e se fechava, impedindo que o ataque mandante fluísse.
O Palmeiras tocava a bola no meio campo e quando surgia a oportunidade, buscava um dos ponta nas costas dos laterais por meio da ligação direta, dessa forma, acabou facilitando a marcação e poucas vezes as jogadas davam certo. A Ferrinha tocava a bola com mais calma e demorava para finalizar. Ao final da primeira etapa, os goleiros trabalharam muito pouco e as defesas estavam bem postadas.
O calor diminuiu o ritmo da partida e deixou o jogo lento
O calor em São Paulo era forte e ficou visível que ambas as equipes sentiram a fadiga perto dos 20 minutos do primeiro tempo. Os jogadores já não arriscavam mais tanto e o jogo ficou baseado em chutes de fora da área, entretanto sem precisão para os dois lados.A Ferroviária apostava nos contra-ataques a partir da metade da etapa inicial, já o Verdão trabalhava a posse e tentava envolver os jogadores visitantes, mas as tentativas foram sem sucesso.
Segundo tempo com a Ferrinha melhor, mas o Verdão que abriu o placar
Renato Cajá virou o principal homem do meio campo da Ferroviária e passou a lançar os pontas nas laterais do ataque, quase sempre achando Felipe Marques pela esquerda. Os visitantes criavam as melhores chances nos primeiros sete minutos da etapa final, porém o Palmeiras retomou o controle e em bela jogada ensaiada de escanteio, Gustavo Scarpa achou Danilo livre para cabecear para o fundo do gol.
Mais garotos palmeirenses em campo
Com o decorrer do segundo tempo, João Martins passou a colocar jovens promessas em campo e eles responderam, dando energia renovada ao time e criando muitas chances contra o gol de Saulo. Rafael Elias, que é mais um da base alviverde, ampliou o placar e assim definiu o jogo no Allianz Parque.
Com a pausa decretada pelo governador João Dória, ainda não se sabe se haverá jogos do estadual na próxima rodada, por conta da fase mais restritiva da pandemia.
Ficha técnicaPALMEIRAS 2 x 0 FERROVIÁRIALocal: Allianz ParqueData-Hora: 14/03/2021 – 16h00Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)Assistentes: Alex Ang RIbeiro e Robson Ferreira OliveiraVAR: Luiz Flavio de Oliveira, Hernan Brumel Vani e Marcelo RogérioPúblico/renda: SEM PÚBLICOCartões amarelos: Patrick de Paula e Danilo (PAL); Cartões vermelhos: -Gols: (PAL) Danilo (09’/2ºT) e Rafael Elias (47'/2ºT)
PALMEIRAS: Vinicius Silvestre; Mayke, Renan, Alan Empereur e Lucas Esteves (Victor Luís, 32'/2ºT); Danilo e Patrick de Paula (Fabinho, 32'/2ºT); Lucas Lima (Rafael Elias, 25'/2ºT), Gabriel Menino (Giovani, 44'/2ºT) e Gustavo Scarpa; Breno Lopes. Técnico: João Martins
FERROVIÁRIA: Saulo; Diogo Mateus (Pastor, 35'/2ºT), Mateus, Xandão e Igor Fernandes; Meritão, Zanocelo (Yuri, 26'/2ºT), Renato Cajá (Anderson, 35'/2ºT) e Everton; Bruno Mezenga (Hygor, 19'/2ºT) e Felipe Marques (Rogério, 19'/2ºT). Técnico: Pintado