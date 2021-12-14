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Com desgaste, Vasco e Leandro Castan negociam acordo para rescisão de contrato do defensor

As partes entendem que não há clima para o camisa 5 seguir na Colina até o fim do vínculo. Porém, há uma série de questões em pauta para serem discutidas antes de saída...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 15:50

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 15:50

O ciclo de Leandro Castan no Vasco pode estar bem próxima de encerrar. De acordo com o canal "Fanático Vascaíno", as partes entendem que não há mais ambiente para sua permanência no Cruz-Maltino. Ainda faltam pendências para definirem o futuro do camisa 5, que inicialmente tinha contrato até dezembro de 2022.O Vasco tem conversas com representantes do jogador de 35 anos em busca de um acerto. A negociação, que ficou mais intensa após Carlos Brazil assumir o posto de garente de futebol, inclui outras questões. Além do contrato em vigor até o fim do próximo ano, o clube deve zagueiro ao dinheiro, devido a salários atrasados e acordos não cumpridos.
A diretoria do Vasco não fala publicamente sobre o assunto, mas há resistência interna quanto a Castan. Há críticas ao rendimento do defensor e a torcida não poupou o zagueiro durante o duelo com o Remo, na reta final da partida válida pela Série B.
Em fevereiro, Leandro Castan chegou a estar perto de deixar o Vasco. Porém, decidiu ficar na Colina e aceitou reduzir seu salário para ajudar o clube na Série B.
Castan chegou ao Vasco em 2018 e, com boas atuações, logo se tornou uma liderança da equipe. O capitão tem 145 jogos no clube, mas o rebaixamento para a Série B, aliado à campanha frustrante do Ctuz-Maltino em 2021 deixaram a relação entre as partes desgastada.
Crédito: Contratoemvigor,acordosnãocumpridosesaláriosatrasadosestãoempautaantesdeselaremfimdeciclodocamisa5(RafaelRibeiro/Vasco

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