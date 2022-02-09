Com desfalques no início do trabalho, Paulo Sousa define estratégia para ter o 'Flamengo ideal' à disposição

Com a lesão confirmada de Bruno Henrique, a dúvida se o Flamengo terá "força máxima" em seu primeiro desafio de 2022 - contra o Atlético-MG na Supercopa do Brasil - já existe. Iniciando a temporada sob uma nova metodologia de trabalho, junto à comissão de Paulo Sousa, o elenco trabalha para ficar em condições físicas ideais e, após o Fla-Flu de domingo, o treinador falou sobre parte deste trabalho de recuperação dos atletas, como o goleiro Diego Alves.- O Diego (Alves) é um jogador que o temos ajudado a fazer um trabalho de forma a retirar todas as dores para poder treinar com regularidade, todos os dias, sem dores, para ganhar forma e nos dar confiança de poder jogar. O Diego, e qualquer outro jogador, necessita, depois de uma dor ou lesão, de uma adaptação ao treino para garantirmos a capacidade de jogo - afirmou."FORMAÇÃO IDEAL" É RARIDADE NOS ÚLTIMOS ANOS

Os problemas físicos e lesões graves - além de desfalques por conta das seguidas convocações para as seleções sul-americanas - fizeram com que a escalação da "formação ideal" do Flamengo seja uma raridade nos últimos anos. Jorge Jesus, por exemplo, só teve os 11 titulares que se consagraram como os campeões brasileiros e da Libertadores oito vezes em campo juntos.

Após 2019, as ausências longas de Diego Alves, Rodrigo Caio e Arrascaeta - entre outros - também deram a Dome Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho condições semelhantes. Por exemplo, com o recorte do segundo semestre, após as chegadas de reforços ao Ninho, o Flamengo só entrou em campo duas vezes, contra Barcelona e Palmeiras, pela Libertadores, com o seguinte time:

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.Os problemas e as situações dos atletas no início de trabalho com Paulo Sousa:

Rodrigo Caio

Após realizar uma artroscopia no joelho direito, em dezembro, o zagueiro teve uma infecção no ponto e precisou passar por uma nova intervenção cirúrgica no local. Atualmente, está realizando fisioterapia no Ninho do Urubu, sem prazo determinado para retorno aos treinos com o grupo e jogos.

Ramon

O lateral-esquerdo teve uma lesão na coxa direita, durante a pré-temporada, e não ficou à disposição nos três primeiros jogos do Carioca, sendo relacionado para o clássico com o Fluminense, no dia 6 de fevereiro. Contudo, ainda não entrou em campo em 2022.

Filipe Luís

Após testar positivo para Covid-19, estava em isolamento no início do Estadual, quando o Flamengo atuou com a equipe Sub-20. Na primeira partida do time principal, Filipe Luís ficou apenas no banco e, no Fla-Flu, fez sua estreia atuando os 90 minutos do clássico.

Diego Alves

Com dores no joelho esquerdo, o camisa 1 não foi relacionado para as partidas contra Boavista e Fluminense. Nesta terça, foi reintegrado aos treinos do grupo, trabalhando com os demais goleiros.

Léo Pereira

Apresentou desgaste muscular acentuado e ficou de fora da relação contra o Boavista.

David Luiz

Apresentou desgaste muscular acentuado e ficou de fora da relação contra o Fluminense.

Bruno Henrique

Foi relacionado contra o Boavista, mas não apresentou após queixar-se de dores. Avaliado posteriormente, apresentou desgaste muscular acentuado e ficou de fora da relação contra o Fluminense, e, nesta terça, teve lesão confirmada na coxa direita.