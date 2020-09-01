Com desfalques, Flamengo divulga os relacionados para jogo contra o Bahia

O técnico Domènec Torrent terá problemas para montar o Flamengo diante do Bahia, nesta quarta-feira, em Salvador. Após a atividade desta terça, no Ninho do Urubu, o clube divulgou os jogadores relacionados e a lista não conta com Diego Alves, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Gerson, além de César, que substituiria o camisa 1 na meta rubro-negra, mas testou positivo para Covid-19.As ausências de Bruno Henrique (suspenso) e Diego Alves (lesão no ombro) já eram conhecidas desde a vitória sobre o Santos, no último domingo, na Vila. Já as ausências de César, Gabigol e Gerson foram definidas nesta terça, no Ninho.