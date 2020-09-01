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futebol

Com desfalques, Flamengo divulga os relacionados para jogo contra o Bahia

O técnico Domènec Torrent não relaciona titulares, sofre com baixas e terá que fazer mudanças na equipe diante do Bahia, em Salvador, nesta quarta-feira...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 15:19
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O técnico Domènec Torrent terá problemas para montar o Flamengo diante do Bahia, nesta quarta-feira, em Salvador. Após a atividade desta terça, no Ninho do Urubu, o clube divulgou os jogadores relacionados e a lista não conta com Diego Alves, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Gerson, além de César, que substituiria o camisa 1 na meta rubro-negra, mas testou positivo para Covid-19.As ausências de Bruno Henrique (suspenso) e Diego Alves (lesão no ombro) já eram conhecidas desde a vitória sobre o Santos, no último domingo, na Vila. Já as ausências de César, Gabigol e Gerson foram definidas nesta terça, no Ninho.
- Em função da entorse no tornozelo esquerdo no último jogo, o atleta Gabriel Barbosa não foi relacionado; Gérson sentiu dores no ombro esquerdo e também seguirá no Rio de Janeiro - informou o clube por meio de seus perfis.Confira abaixo os jogadores relacionados do Flamengo para o jogo de quarta.

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