Com déficit em nove de dez rodadas, Flamengo se aproxima de prejuízo milionário com os jogos do Carioca

Com resultados financeiros negativos em nove de dez rodadas disputadas da Taça Guanabara, o Flamengo já se aproxima de um prejuízo milionário com os jogos do Carioca. Com o borderô do clássico com o Vasco divulgado, o clube da Gávea já tem contabilizado um déficit de R$ 793.775,69 com as operações das partidas. Classificado para a fase final do Estadual, o Flamengo enfrenta o Bangu, neste sábado no Maracanã, pela rodada final da primeira fase. Veja!O confronto com o Resende, em 27 de fevereiro, foi o de pior resultado financeiro ao clube: prejuízo de R$ 309 mil. O Flamengo ainda soma operações deficitárias nos clássicos com Fluminense, Botafogo e Vasco, no Nilton Santos, e nas partidas contra Portuguesa, no Luso-Brasileiro, Volta Redonda, Audax e Nova Iguaçu, no Raulino de Oliveira, e Madureira, no Conselheiro Galvão. Flamengo e Vasco no Nilton Santos (F: Armando Paiva / LANCEPRESS!)A única partida que o Flamengo obteve lucro foi diante do Boavista, no 3 a 0 no Raulino de Oliveira, que marcou a estreia de Paulo Sousa no comando da equipe. Com receitas de R$ 275 mil e despesas de R$ 229 mil (veja os números completos abaixo), a partida rendeu aos cofres rubro-negros R$ 22 mil e 282.Vale destacar que o regulamento do Carioca prevê que o "resultado financeiro da partida, apurado em borderô, será todo do clube que tiver o mando de campo, exceto quando houver a participação de qualquer um dos chamados clubes grandes (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco), casos em que a distribuição do resultado será na proporção de 60% para o vencedor, 40% para o perdedor e, em havendo empate, 50% para cada associação, respeitadas as disposições do RGC, admitida ainda forma diversa de distribuição por acordo firmado entre os clubes interessados e devidamente homologado pela FERJ."Confira os resultados financeiros do Flamengo em cada jogo do Cariocão: