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Com Danilo, Palmeiras treina de olho em duelo contra o Sport, no Allianz Parque

Rony, após as atividades, falou sobre embalar no campeonato e sobre o apoio do torcedor
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LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 20:02

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 20:02

Crédito: Danilo e Victor Luis em treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol
O Palmeiras realizou na tarde deste domingo (24), na Academia de Futebol, atividades táticas visando o duelo contra o Sport, na segunda-feira (25), às 21h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.Abel Ferreira comandou um trabalho tático com duas equipes e com os jogadores dispostos por estacas em suas posições. O aprimoramento das jogadas começava no setor defensivo e terminava no ataque, com os atacantes recebendo tanto cruzamentos laterais quanto passes frontais.
O meio-campista Danilo treinou normalmente e deve jogar. Mayke, Gabriel Menino e Jorge cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance. O meio-campista Zé Rafael será desfalque por acúmulo de três cartões amarelos.
O atacante Rony, que completou 90 partidas pelo Verdão contra o Ceará, comentou sobre o confronto com o Sport e o apoio da torcida:– É uma sequência de vitórias que nos traz confiança e acredito que estamos no caminho certo, pois soubemos sofrer quando tínhamos de sofrer e tiramos aprendizado das derrotas, e agora é o momento de colher os frutos do nosso trabalho. O Sport será um adversário difícil, como todos os que vêm enfrentar o Palmeiras para mostrar serviço, e temos de entrar ligados para não sofrermos como foi contra Cuiabá e Juventude dentro de casa. Teremos o apoio da nossa torcida, que será fundamental para buscarmos os três pontos.
O último treino pré jogo será nesta segunda pela manhã com uma movimentação direcionada a jogadas específicas e simulações de jogo. O Verdão é o atual quarto colocado do torneio nacional com 46 pontos.

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