Com Danilo, Palmeiras treina de olho em duelo contra o Sport, no Allianz Parque

O Palmeiras realizou na tarde deste domingo (24), na Academia de Futebol, atividades táticas visando o duelo contra o Sport, na segunda-feira (25), às 21h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.Abel Ferreira comandou um trabalho tático com duas equipes e com os jogadores dispostos por estacas em suas posições. O aprimoramento das jogadas começava no setor defensivo e terminava no ataque, com os atacantes recebendo tanto cruzamentos laterais quanto passes frontais.

O atacante Rony, que completou 90 partidas pelo Verdão contra o Ceará, comentou sobre o confronto com o Sport e o apoio da torcida:– É uma sequência de vitórias que nos traz confiança e acredito que estamos no caminho certo, pois soubemos sofrer quando tínhamos de sofrer e tiramos aprendizado das derrotas, e agora é o momento de colher os frutos do nosso trabalho. O Sport será um adversário difícil, como todos os que vêm enfrentar o Palmeiras para mostrar serviço, e temos de entrar ligados para não sofrermos como foi contra Cuiabá e Juventude dentro de casa. Teremos o apoio da nossa torcida, que será fundamental para buscarmos os três pontos.