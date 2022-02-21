Com Danilo oficialmente no comando, time Sub-20 do Corinthians retorna aos treinamentos

Após período de férias depois da eliminação para o Resende na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o elenco Sub-20 do Corinthians retornou aos treinamentos no CT Joaquim Grava. A grande novidade foi a oficialização de Danilo como novo técnico da categoria.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

O ex-meia assumiu o posto de Diogo Siston, desligado do Time do Povo após o fracasso na Copinha. Conforme o LANCE! havia adiantado, a demissão do treinador já era dada como certa nos bastidores corintianos, tendo em vista os maus resultados na temporada passada.

Siston havia sido contratado em julho do ano passado, pelo ex-gerente das categorias inferiores Carlos Brazil, que deixou o Timão no fim de 2021 para assumir o futebol profissional do Vasco da Gama.

Sob o comando de Diogo Siston, o Corinthians caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista e ficou apenas na 13ª colocação do Brasileiro - antes a equipe alvinegra já havia dado vexame na Copa do Brasil, caindo na primeira fase, ao ser derrotado pelo União, do Mato Grosso, mas até o então o treinador era Márcio Bittencourt, atual coordenador técnico do sub-20 corintiano.

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ídolo da torcida corintiana, "Zidanilo" foi o comandante do Sub-23 do Timão em 2021. O clube do Parque São Jorge disputou apenas o Brasileirão da categoria, tendo caído na segunda fase, onde ficou na terceira colocação do C, que teve o campeão Grêmio e o vice Ceará classificados.

Para desafogar o caixa, a diretoria do Corinthians optou em não dar prosseguimento com o seu time de aspirantes, pelo menos para essa temporada. Dessa forma, Danilo foi realocado para o Sub-20.