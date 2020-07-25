Com Covid-19, Luis Henrique se torna baixa do Botafogo em amistoso

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo ganhou uma baixa para o amistoso com o Fluminense, no duelo deste sábado entre as equipes principais. O atacante Luis Henrique testou positivo para Covid-19 e foi cortado da relação da equipe para o confronto. Além de ser colocado de quarentena, afastado do restante do elenco, o jogador de 18 anos será monitorado pelo clube.

O técnico Paulo Autuori confirmou na Botafogo TV o motivo da ausência do jovem e exaltou a conduta do Glorioso em relação à pandemia do novo coronavírus.

- Luis Henrique testou positivo. O fato de ter testado positivo nos leva a pensar quão coerente nós do Botafogo estamos sendo. Quando se tomou a decisão de respeitar as autoridades, fico feliz que o Botafogo mesmo em um jogo amistoso está cumprindo rigorosamente o que as autoridades ligadas ao desporto pedem. Ao testar ontem, fizemos de todos, não só jogadores, o Luis Henrique testou positivo - afirmou.

Autuori falou sobre a opção de divulgar a baixa de Luis Henrique.