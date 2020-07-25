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futebol

Com Covid-19, Luis Henrique se torna baixa do Botafogo em amistoso

Notícia foi comunicada pelo técnico Paulo Autuori por meio de Botafogo TV, antes da partida contra o Fluminense, no Nilton Santos, visando a preparação para o Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 18:29

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 18:29

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo ganhou uma baixa para o amistoso com o Fluminense, no duelo deste sábado entre as equipes principais. O atacante Luis Henrique testou positivo para Covid-19 e foi cortado da relação da equipe para o confronto. Além de ser colocado de quarentena, afastado do restante do elenco, o jogador de 18 anos será monitorado pelo clube.
O técnico Paulo Autuori confirmou na Botafogo TV o motivo da ausência do jovem e exaltou a conduta do Glorioso em relação à pandemia do novo coronavírus.
- Luis Henrique testou positivo. O fato de ter testado positivo nos leva a pensar quão coerente nós do Botafogo estamos sendo. Quando se tomou a decisão de respeitar as autoridades, fico feliz que o Botafogo mesmo em um jogo amistoso está cumprindo rigorosamente o que as autoridades ligadas ao desporto pedem. Ao testar ontem, fizemos de todos, não só jogadores, o Luis Henrique testou positivo - afirmou.
Autuori falou sobre a opção de divulgar a baixa de Luis Henrique.
- Fico feliz de poder ser transparente com anuência do jogador, com anuência médica. Não temos porque esconder nada, até porque não é vergonha contrair Covid-19. Temos que evitar qualquer tipo de especulação, porque não somos hipócritas de dizer que aconteceu isso e aquilo. Ele não vai participar do jogo amistoso e vai ficar isolado - declarou.

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