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Com contrato renovado, Fabinho agradece ao Palmeiras: ‘Estou muito motivado com o que vem pela frente’

Cria da Academia vem ganhando espaço no profissional na temporada 2021 e prolongou seu vínculo com o Verdão...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Jovem promessa das categorias de base do Palmeiras, Fabinho aos poucos vem ganhando oportunidades nas últimas partidas. Com o recesso de parte do elenco principal, o meia teve mais espaços e ganhou a chance de treinar com o elenco completo de Abel Ferreira, nesta quinta-feira (01). Pelo Campeonato Paulista, o volante atuou em três dos quatro jogos realizados na competição.Pelo destaque obtido e boa projeção para o futuro, o jogador renovou seu contrato com o clube nesta quarta-feira (31). A renovação do vinculo já estava certa desde o início de março, e foi consumada durante a semana. Através de sua assessoria, disse estar feliz pela renovação, agradeceu o Palmeiras e finalizou revelando a motivação com o futuro:
– É uma honra estar vestindo essa camisa e estou feliz demais com a renovação. Agradeço muito ao palmeiras por tudo que fez por mim, pela estrutura oferecida para que possamos trabalhar todos os dias. Espero que seja apenas mais uma etapa e estou muito motivado com o que vem pela frente.
No Palmeiras desde 2015, Fabinho iniciou sua trajetória no clube como aleta do futebol de salão e posteriormente migrou aos campos. Multicampeão vestindo a camisa alviverde, faturou com o clube o Campeonato Paulista Sub-15 (2017) e o Paulista Sub-17 (2018), a Copa do Brasil Sub-17 (2019), a Supercopa do Brasil Sub-17 (2019) e o bicampeonato do Mundial de Clubes Sub-17 (2018 e 2019), além dos títulos de menor relevância.Ainda sem previsão de retorno aos gramados, a equipe do Palmeiras segue treinando na Academia de Futebol, dando sequência aos trabalhos previstos ao longo da paralisação do futebol. No entanto, segundo o que vem planejando Abel Ferreira, jovens oriundos da base devem continuar ganhando minutos ao longo da competição estadual e, portanto, não será surpresa ver Fabinho dentro de campo mais vezes em breve.

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