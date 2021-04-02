Com contrato renovado, Fabinho agradece ao Palmeiras: ‘Estou muito motivado com o que vem pela frente’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Jovem promessa das categorias de base do Palmeiras, Fabinho aos poucos vem ganhando oportunidades nas últimas partidas. Com o recesso de parte do elenco principal, o meia teve mais espaços e ganhou a chance de treinar com o elenco completo de Abel Ferreira, nesta quinta-feira (01). Pelo Campeonato Paulista, o volante atuou em três dos quatro jogos realizados na competição.Pelo destaque obtido e boa projeção para o futuro, o jogador renovou seu contrato com o clube nesta quarta-feira (31). A renovação do vinculo já estava certa desde o início de março, e foi consumada durante a semana. Através de sua assessoria, disse estar feliz pela renovação, agradeceu o Palmeiras e finalizou revelando a motivação com o futuro:

– É uma honra estar vestindo essa camisa e estou feliz demais com a renovação. Agradeço muito ao palmeiras por tudo que fez por mim, pela estrutura oferecida para que possamos trabalhar todos os dias. Espero que seja apenas mais uma etapa e estou muito motivado com o que vem pela frente.