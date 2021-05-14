Com contrato perto do fim, Luiz Otávio deixará o Botafogo no fim do mês

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O elenco do Botafogo passará por mudanças para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira delas será a saída de Luiz Otávio: o volante não terá o contrato de empréstimo junto à Tombense-MG renovado e deixará o Alvinegro no fim do mês.

O meio-campista possui vínculo com o Glorioso até o dia 31 de maio. O atleta será devolvido ao time mineiro e estará livre para definir o futuro após esta data. Portanto, o último jogo de Luiz Otávio como jogador do Botafogo deverá ser a estreia na Série B diante do Vila Nova, no dia 28.

O Botafogo preferiu não estender o vínculo do atleta, que não tem sido titular de Marcelo Chamusca e foi inconstante na última temporada, na campanha do rebaixamento.