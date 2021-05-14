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futebol

Com contrato perto do fim, Luiz Otávio deixará o Botafogo no fim do mês

Meio-campista não terá o contrato de empréstimo renovado com o Alvinegro; atual vínculo do jogador termina no fim do mês de maio...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 12:28

LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 12:28
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O elenco do Botafogo passará por mudanças para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira delas será a saída de Luiz Otávio: o volante não terá o contrato de empréstimo junto à Tombense-MG renovado e deixará o Alvinegro no fim do mês.
O meio-campista possui vínculo com o Glorioso até o dia 31 de maio. O atleta será devolvido ao time mineiro e estará livre para definir o futuro após esta data. Portanto, o último jogo de Luiz Otávio como jogador do Botafogo deverá ser a estreia na Série B diante do Vila Nova, no dia 28.
O Botafogo preferiu não estender o vínculo do atleta, que não tem sido titular de Marcelo Chamusca e foi inconstante na última temporada, na campanha do rebaixamento.
Luiz Otávio chegou no Botafogo no começo de 2020, também por empréstimo. Ele disputou 31 partidas e não balançou as redes pelo clube de General Severiano.

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