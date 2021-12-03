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futebol

Com cinco nomes, Palmeiras domina seleção da Libertadores

Verdão conquistou a competição continental pela terceira vez na sua história
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LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 09:00

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 09:00

A Conmebol divulgou, nesta quinta-feira (2), a seleção da Libertadores da América, conquistada no último sábado (27) pelo Palmeiras. Os 11 ideais da competição contaram com cinco nomes do elenco campeão.
Do Verdão, foram escolhidos cinco atletas, sendo estes Weverton, Gómez, Raphael Veiga, Dudu e Rony. Dos selecionados, três concorreram ao prêmio de melhor jogador do torneio. Além dos palestinos, estão presentes na seleção os laterais Guilherme Arana e Castillo, os meias Arrascaeta e Willian Arão e os atacantes Hulk e Gabriel Barbosa.
O Palmeiras conquistou, no último sábado (27), a Libertadores pela terceira vez na sua história. Na partida, o Verdão, com gols de Veiga e Deyverson, bateu o Flamengo.
Crédito: PABLOPORCIUNCULA/AFP

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