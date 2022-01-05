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Com cinco casos de Covid-19, elenco do Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Weverton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Rafael Navarro e Breno Lopes estão assintomáticos e já foram isolados. Todos eles não geram preocupação para o Mundial...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 12:21

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 12:21

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, para exames de pré-temporada após o período de férias. Além disso, os atletas foram submetidos a testes de Covid-19 e cinco deles tiveram resultados positivos: Weverton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Rafael Navarro e Breno Lopes. Todos estão assintomáticos e em isolamento. Nenhum deles preocupa para a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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- Nosso protocolo de prevenção à Covid-19 previa uma testagem antes de iniciarmos os exames. Os atletas que tiveram resultado positivo estão em perfeitas condições de saúde e assintomáticos. Foram prontamente isolados em suas residências e seguirão os cuidados médicos que nós determinamos como parte do protocolo. Agora, faremos o monitoramento diário da condição clínica de cada um deles - explicou Pedro Pontin, médico do Verdão.
Antes do início dos trabalhos, todos os jogadores do grupo foram testados para detecção de Covid-19 na recepção do centro de excelência e, como citado acima, cinco tiveram resultado positivo: o goleiro Weverton, os meio-campistas Patrick de Paula e Gustavo Scarpa e os atacantes Rafael Navarro e Breno Lopes. Conforme disse o Dr. Pedro Pontin, todos estão assintomáticos e, por orientação do departamento médico palestrino, foram isolados imediatamente.
Como o Mundial de Clubes será disputado apenas no mês de fevereiro, eles não preocupam para a disputa do torneio que acontece em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, já que o tempo de quarentena previsto é de dez dias, ou seja, eles devem retornar aos trabalhos no dia 15 de janeiro, a tempo de seguirem a preparação da comissão técnica alviverde, que ficará atenta a outros casos.
O grupo atual bicampeão da Libertadores segue na Academia de Futebol e terá outra atividade no período da tarde, com início às 17h. Antes, às 14h, comissão técnica, estafe e atletas participarão de reuniões para orientações e informações sobre a temporada, que terá início com o Campeonato Paulista.
Crédito: Wevertondurantetreinamento,naAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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