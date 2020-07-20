Com churrasco e samba, Jorge Jesus se despede do elenco do Flamengo no CT

Crédito: Reprodução Twitter Flamengo

A despedida do Mister e sua comissão técnica do Ninho do Urubu foi em grande estilo. Nesta segunda-feira, Jorge Jesus e seus auxiliares foram ao CT pela última vez antes de retornarem a Portugal, contratados pelo Benfica, e o "adeus" contou com churrasco e roda de samba. Jogadores, profissionais do departamento de futebol e do Centro de Treinamento estiveram presentes, além de membros da diretoria, como o vice-presidente de futebol Marcos Braz.

Tiago Oliveira, auxiliar técnico de Jorge Jesus, compartilhou imagens em seu perfil nas redes sociais. Nelas, Rafinha lidera a roda de samba com o seu inseparável cavaquinho, sendo acompanhado pelos atacantes Pedro e Vitinho, entre outros jogadores do time principal. Todo elenco foi convidado ao evento, mas nem todos atletas pudem estar presentes no local nesta segunda-feira.

O time recebeu folga após a conquista do Carioca, na última quarta-feira, e só tem reapresentação marcada para a próxima quarta. Assim, alguns atletas já tinham viajado quando a saída de Jorge Jesus para o Benfica foi confirmada.

Após rescindir seu contrato com o Flamengo e ser anunciado pelo Benfica, o técnico Jorge Jesus deve embarcar para Portugal, junto com sua comissão técnica, nas primeiras horas desta terça-feira. Os portugueses fizeram história no clube da Gávea com as conqusitas do Brasileirão, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e Campeonato Carioca.