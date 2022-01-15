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futebol

Com CEO Jorge Braga, Botafogo determina Comitê de Transição da SAF

John Textor, novo comprador do Alvinegro, pretende manter o CEO Jorge Braga dentro do clube após a conclusão da transição
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LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 15:31

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 15:31

O Botafogo definiu neste sábado os integrantes do Comitê de Transição da SAF até a chegada definitiva de John Textor. A previsão é de que a transição seja feita em 40 dias, podendo durar até 60 dias. A informação é do site “Ge”.> John Textor se encanta com festa da torcida do Botafogo pela SAF: ‘Ainda não acredito que isso aconteceu’
Os selecionados para o Comitê são: o CEO Jorge Braga, o advogado André Chame e o controller Alessandro Langone, representando o Botafogo. Enquanto Thairo Arruda e Danilo Caixeiro, assessores de John Textor da Matix Capital.
Após a conclusão da transição, a permanência de John Textor é incerta. Mas, John Textor tem interesse em manter o CEO no clube que, por sua vez, quer entender o projeto junto ao norte-americano para tomar uma decisão.
Na manhã deste sábado, Jorge Braga deu explicações a respeito de uma declaração que repercutiu na sexta-feira dando a entender uma possível saída do executivo. O CEO contrariou dizendo que segue o trabalho ‘com afinco’ dentro do clube.
Crédito: BotafogoformaComitêdeTransiçãodaSAF(Foto:VítorSilva/Botafogo

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