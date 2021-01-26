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Com Ceni mantido e pressionado, Flamengo se reapresenta e inicia preparação para encarar o Grêmio

Após a segunda-feira de folga, elenco rubro-negro treinou no Ninho do Urubu na manhã desta terça de olho no confronto contra o Tricolor Gaúcho...
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Publicado em 

26 jan 2021 às 12:16

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 12:16

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após folgar no dia seguinte à derrota para o Athletico-PR, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, na manhã desta terça-feira, e iniciou os trabalhos para a partida contra o Grêmio. O confronto é o atrasado da 23ª rodada do Brasileirão e está marcado para quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.
+ Veja as contas para título, G6, Sul-Americana e rebaixamento do BrasileirãoDesfalques na última partida, Rodrigo Caio e Diego Alves não participaram da atividade com o restante do grupo. O zagueiro se recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa direita e não retornará ao time na próxima partida. Já o goleiro, que viajou com o grupo na última semana, fez apenas trabalhos na academia e tem chance de ficar de fora do sétimo jogo consecutivo.
O Flamengo não tem jogadores suspensos para a partida e contará com o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão automática na derrota por 2 a 1 para o Athletico, no último domingo.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
Antes de embarcar para Porto Alegre, o elenco do Flamengo ainda treina na manhã desta quarta-feira no Ninho do Urubu para finalizar a preparação para o jogo.
Com o tropeço em Curitiba, o Flamengo viu a distância para o líder Internacional aumentar para sete pontos. Na terceira posição, com 55 pontos, o Rubro-Negro pode ultrapassar o São Paulo (58) e assumir a vice-liderança se vencer o Grêmio, na quinta-feira.

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