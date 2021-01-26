Com Ceni mantido e pressionado, Flamengo se reapresenta e inicia preparação para encarar o Grêmio

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após folgar no dia seguinte à derrota para o Athletico-PR, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, na manhã desta terça-feira, e iniciou os trabalhos para a partida contra o Grêmio. O confronto é o atrasado da 23ª rodada do Brasileirão e está marcado para quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.

+ Veja as contas para título, G6, Sul-Americana e rebaixamento do BrasileirãoDesfalques na última partida, Rodrigo Caio e Diego Alves não participaram da atividade com o restante do grupo. O zagueiro se recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa direita e não retornará ao time na próxima partida. Já o goleiro, que viajou com o grupo na última semana, fez apenas trabalhos na academia e tem chance de ficar de fora do sétimo jogo consecutivo.

O Flamengo não tem jogadores suspensos para a partida e contará com o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão automática na derrota por 2 a 1 para o Athletico, no último domingo.

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Antes de embarcar para Porto Alegre, o elenco do Flamengo ainda treina na manhã desta quarta-feira no Ninho do Urubu para finalizar a preparação para o jogo.