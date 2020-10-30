Com Cebola, Palmeiras faz ao menos três gols nos últimos três jogos

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras

Se, com Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas, o Palmeiras sofria para castigar as redes adversárias, com Andrey Lopes o ataque alviverde não cansa de criar chances e balançar as redes. Após a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza na estreia do interino, o time de ‘Cebola’ não parou mais de castigar a meta adversária.

Sob o comando do auxiliar fixo do clube, o Verdão marcou 11 gols nos últimos três jogos, balançando as redes pelo menos três vezes por partida.

O primeiro tempo da vitória sobre o Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira (29) foi um dos melhores da equipe no ano. Com oito finalizações, o Palmeiras de ‘Cebola’ fez três gols em menos de trinta minutos, e só não aumentou o placar porque desperdiçou boas chances na segunda etapa.Na entrevista coletiva pós-jogo, Andrey Lopes celebrou a eficiência da equipe em saber transformar as chances em gols:

– A leitura de jogo do adversário é muito importante. O equilíbrio da equipe também. Primeiro tempo de hoje foi muito bom, sabíamos a hora de atacar, a hora de cadenciar o jogo, fizemos 11 gols nos últimos três jogos, tomamos um só hoje, mas é isso, entendimento dos jogadores do que precisa ser feito – disse o provisório técnico palmeirense.

O artilheiro da segunda era de ‘Cebola’ no comando do Palmeiras é o atacante Luiz Adriano, com três gols, seguido de Wesley e Raphael Veiga, com dois gols cada.

Gustavo Gómez, Zé Rafael, Gabriel Veron e Rony completam a lista dos jogadores que marcaram sob o comando de Andrey Lopes.