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  • Com carrasco do Palmeiras, França anuncia lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio
futebol

Com carrasco do Palmeiras, França anuncia lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Franceses vão em busca do bicampeonato olímpico no Japão. Primeiro ouro foi em 1984, quando bateram a Seleção Brasileira por 2 a 0, nos Jogos de Los Angeles...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 12:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 12:13
Crédito: Karim JAAFAR / AFP
Atual campeã mundial, a França vai em busca do bicampeonato olímpico nos Jogos de Tóquio. E nesta sexta-feira, a Federação Francesa de Futebol anunciou a lista de 18 nomes que representarão a Les Bleus no país asiático entre julho e agosto.
+ Veja a tabela dos Jogos Olímpicos de TóquioO principal destaque fica por conta do atacante André-Pierre Gignac, do Tigres, do México, que marcou o gol que eliminou o Palmeiras na semifinal do último Mundial de Clubes. Aos 35 anos, o centroavante não atua pela seleção principal desde 2016.
Nomes conhecidos como Kalulu (Milan), Sarr (Chelsea), Camavinga (Rennes), Caqueret (Lyon), Ikoné (Lille) e Thauvin (Tigres) também estão entre os 18 convocados do técnico Sylvain Ripoll, que comanda o time sub-21 da França. Por outro lado, Mbappé, que tinha a expectativa de jogar, ficou de fora.
A França está no Grupo A dos Jogos de Tóquio, ao lado de Japão, África do Sul e México. A estreia dos franceses será no dia 22 de julho, contra os mexicanos.
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VEJA A LISTA​Goleiros: Paul Bernardoni (Angers) e Gautier Larsonneur (Brest);
Defensores: Benoit Badiashile (Monaco), Anthony Caci (Strasbourg), Pierre Kalulu (Milan), Clément Michelin (Lens), William Saliba (Nice) e Malang Sarr (Chelsea);
Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Rennes), Maxence Caqueret (Lyon), Jonathan Ikoné (Lille), Téji Savanier (Montpellier), Florian Thauvin (Tigres) e Lucas Tousart (Hertha Berlin);
Atacantes: André-Pierre Gignac (Tigres), Amine Gouiri (Nice), Randal Kolo-Muani (Nantes) e Arnaud Nordin (Saint-Étienne).

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