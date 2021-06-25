Com carrasco do Palmeiras, França anuncia lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Atual campeã mundial, a França vai em busca do bicampeonato olímpico nos Jogos de Tóquio. E nesta sexta-feira, a Federação Francesa de Futebol anunciou a lista de 18 nomes que representarão a Les Bleus no país asiático entre julho e agosto.
+ Veja a tabela dos Jogos Olímpicos de TóquioO principal destaque fica por conta do atacante André-Pierre Gignac, do Tigres, do México, que marcou o gol que eliminou o Palmeiras na semifinal do último Mundial de Clubes. Aos 35 anos, o centroavante não atua pela seleção principal desde 2016.
Nomes conhecidos como Kalulu (Milan), Sarr (Chelsea), Camavinga (Rennes), Caqueret (Lyon), Ikoné (Lille) e Thauvin (Tigres) também estão entre os 18 convocados do técnico Sylvain Ripoll, que comanda o time sub-21 da França. Por outro lado, Mbappé, que tinha a expectativa de jogar, ficou de fora.
A França está no Grupo A dos Jogos de Tóquio, ao lado de Japão, África do Sul e México. A estreia dos franceses será no dia 22 de julho, contra os mexicanos.
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VEJA A LISTAGoleiros: Paul Bernardoni (Angers) e Gautier Larsonneur (Brest);
Defensores: Benoit Badiashile (Monaco), Anthony Caci (Strasbourg), Pierre Kalulu (Milan), Clément Michelin (Lens), William Saliba (Nice) e Malang Sarr (Chelsea);
Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Rennes), Maxence Caqueret (Lyon), Jonathan Ikoné (Lille), Téji Savanier (Montpellier), Florian Thauvin (Tigres) e Lucas Tousart (Hertha Berlin);
Atacantes: André-Pierre Gignac (Tigres), Amine Gouiri (Nice), Randal Kolo-Muani (Nantes) e Arnaud Nordin (Saint-Étienne).