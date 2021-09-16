Com Bruno Henrique em transição, veja como foi o treino do Flamengo no Ninho do Urubu

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Nesta quinta-feira, após a vitória sobre o Grêmio na Copa do Brasil, o Flamengo voltou aos treinamentos no Ninho do Urubu. O atacante Bruno Henrique, nesta tarde, treinou com o elenco na primeira parte da atividade, conforme informou inicialmente o site "ge". Ele se recupera de lesão na coxa direita.> Presidente do Flamengo não descarta contratação de Daniel AlvesVale destacar que o camisa 27 segue aos cuidados da preparação física, e o trabalho desta quinta-feira faz parte do seu processo de transição. Agora, o próximo passo é fazer com que Bruno Henrique seja definitivamente integrado aos trabalhos com o elenco e, dessa forma, treinar normalmente com o grupo.

Bruno Henrique se machucou ainda no primeiro tempo da partida contra o Grêmio, disputada no dia 25 de agosto, válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o confronto por 4 a 0, em Porto Alegre.

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Já Filipe Luís foi a campo pela primeira vez após lesão na panturrilha esquerda. O lateral-esquerdo realizou um trabalho leve que foi separado do elenco e acompanhado por fisioterapeutas. As informações são do site "ge".

Vale lembrar que Filipe Luís se lesionou durante o longo intervalo sem jogos do Flamengo - período de duas semanas sem partidas que foram adiadas pela CBF por causa da Data FIFA. O lateral, inclusive, precisa completar o trabalho de fisioterapia para, então, ser entregue à preparação física do clube. A partir daí, ele poderá retornar aos treinos com o grupo.