Com brilho da dupla Salah e Mané, Liverpool massacra o Leeds pela Premier League

O Liverpool não teve piedade e passou por cima do Leeds United, nesta quarta, em Anfield, pela Premier League, goleando por 6 a 0. Salah e Mané, cada um marcando dois gols, foram os destaques do duelo. Matip e Van Dijk também deixaram os seus para os Reds. O resultado faz a equipe do técnico Jürgen Klopp encostar no líder Manchester City, com a diferença caindo para três pontos.DOMÍNIO TOTAL DO LIVERPOOLOs Reds dominaram o jogo do início ao fim, em todos os sentidos: posse de bola, finalizações e criações de oportunidades, sem dar qualquer chance ao time de Marcelo Bielsa.

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OS GOLS DO MASSACRELogo aos 14 minutos, o árbitro da partida marcou pênalti para o Liverpool após toque de mão de Dallas. Salah bateu no canto direito e marcou o primeiro. 15 minutos mais tarde, Matip recebeu passe de Salah e ampliou. O egípcio ainda fez o terceiro, batendo no ângulo. No segundo tempo, Mané deixou seus dois gols: o primeiro fintando o zagueiro e batendo no canto alto de Meslier, e o segundo em um rebote, já aos 45. Nos acréscimos, Van Dijk fechou o placar de cabeça, após escanteio, dando números finais a goleada do time de Jürgen Klopp.

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SEQUÊNCIAO Liverpool volta a campo no próximo sábado, dia 27, para a final da Copa da Liga Inglesa. Já o Leeds joga na sexta contra o Tottenham, em casa.