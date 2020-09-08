Com bons números, Fabrício Bruno pede passagem no Bragantino

Crédito: C2 Sports

O zagueiro Fabrício Bruno vem trabalhando forte para recuperar espaço na defesa do Red Bull Bragantino. Contratado em fevereiro, o jogador logo se destacou e assumiu um lugar no time titular comandado pelo técnico Felipe Conceição, sendo peça fundamental na conquista do Troféu do Interior. Com o início de Campeonato Brasileiro abaixo do esperado, o time paulista acabou trocando o comando técnico. Agora, o defensor quer mostrar serviço para Maurício Barbieri e joga com os números a seu favor.Desde que chegou ao clube, Fabrício Bruno foi titular em 10 partidas com a camisa do Massa Bruta, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas, sofrendo 10 gols, uma média de um por partida. Com o camisa 14, o Bragantino fez a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista, mas acabou sendo eliminado nas quartas de final para o Corinthians e sendo remanejado para o Troféu do Interior, competição que se sagrou campeão ao vencer o Guarani por 1 a 0 na final.

Na Série A, Fabrício Bruno seguiu com a confiança de Felipe Conceição e participou de quatro das primeiras cinco partidas, mantendo atuações regulares até a expulsão por um pênalti cometido na derrota por 2 a 1 para o Coritiba. Desde então, o time acabou não utilizando mais o zagueiro e viu seu desempenho defensivo piorar. Nas três partidas sem o camisa 14, foram duas derrotas e um empate, com a defesa sendo vazada seis vezes, uma média de dois gols sofridos por jogo disputado.