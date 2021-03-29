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Com 'bolha' e mais testes, FPF quer convencer MP-SP a autorizar a retomada do Paulistão

Após reunião com clubes da Série A1, Federação Paulista divulga medidas que apresentará nesta segunda ao Ministério Público para obter liberação das partidas no estado...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 14:12
Crédito: Federação e clubes tiveram reunião virtual para discutir protocolo mais rígido (Divulgação
Após nova reunião com os clubes, na manhã desta segunda-feira (29), a Federação Paulista de Futebol (FPF) organizou um novo protocolo de segurança, mais rígido, que será entregue ao Ministério Público de São Paulo. A ideia é convencer o órgão a liberar a retomada do Campeonato Paulista no estado.
>> Veja a classificação do Paulistão e simule os resultados
Participaram do encontro virtual os clubes da Série A1 do estadual e os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores do estado. No novo protocolo desenvolvido e aprovado pelas 16 agremiações que disputam a competição, ficou estabelecido um corte radical no número de pessoas envolvidas nas partidas e a organização de ambientes controlados, em que os clubes fiquem isolados e só se desloquem para as partidas. Além disso, o documento estipula uma frequência maior na realização dos testes de Covid-19.Esse novo protocolo será entregue pela FPF ao Ministério Público ainda nesta segunda-feira (29), em mais uma tentativa do reestabelecimento da competição. Uma nova versão das medidas de segurança já havia sido entregue ao MP, no início do mês de março, quando o governador João Dória anunciou a paralisação do futebol no estado. VETO DURADOURO
A realização de eventos esportivos em São Paulo está proibida pelo governo desde o dia 11 de março, em atendimento a pedido do Ministério Público. Ela faz parte de um amplo pacote de restrições para tentar frear a aceleração de casos de Covid-19 no estado. Na semana passada, o governador João Dória (PSDB) anunciou a extensão das medidas emergenciais até 11 de abril, e manteve o veto aos jogos.
Desde que as medidas foram decretadas, a Federação vem tentando manter a competição em andamento. Duas partidas foram chegaram a ser realizadas em Volta Redonda, no Rio de Janeiro - Mirassol 0 x 1 Corinthians, pela quinta rodada, e São Bento 1 X 1 Palmeiras, pela terceira rodada. Até o momento, a competição teve quatro rodadas completas e apenas um jogo da quinta rodada. A Federação tem manifestado a intenção de manter a previsão de que a decisão do certame aconteça no dia 23 de maio.Leia na íntegra a nota divulgada pela Federação Paulista de Futebol:
"A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão Sicredi, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores se reuniram virtualmente nesta segunda-feira. Abaixo, as deliberações deste encontro:
• O Comitê Médico da FPF, presidido pelo Prof. Dr. Moisés Cohen, se reuniu na última semana com os médicos dos 16 clubes da competição. Do encontro, a partir do agravamento da pandemia, foi definido um aprimoramento do já rigoroso Protocolo de Saúde da competição. O modelo prevê a organização de ambientes controlados, em que os clubes ficarão isolados em centros de treinamento ou hotéis, se deslocando apenas para os jogos. O documento cita ainda maior frequência de testagens, redução de efetivo de pessoas nos jogos, entre outras medidas de controle. O conceito será levado ao Ministério Público Estadual, em reunião a ser realizada nesta noite, e ao Governo do Estado de São Paulo;
• Os clubes e a FPF ressaltam que este cenário com a renovação da fase emergencial gera um enorme retrocesso no controle de saúde dos atletas e comissões técnicas, além de um enorme prejuízo técnico. Por esta razão, a FPF e os clubes apresentarão ao Ministério Público e ao Governo do Estado de São Paulo a necessidade de realizar partidas da competição no Estado de São Paulo até 11 de abril, sob este protocolo aprimorado e seguro do ponto de vista médico;
• O Futebol Paulista, sob este mais rigoroso protocolo, seguirá contribuindo para o controle e prevenção do agravamento da pandemia, com testagens constantes em atletas, comissões técnicas e funcionários dos clubes, especialmente dos assintomáticos (maioria dos atletas)."

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