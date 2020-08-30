Com boas atuações, Matheus Babi cresce e se estabiliza no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Contratado para compor elenco após se destacar pelo Macaé no Campeonato Carioca, Matheus Babi vem conquistando seu espaço no time titular do Botafogo com suas boas atuações. O atacante foi um dos poucos pontos positivos na derrota do Alvinegro para o Internacional, no sábado, que custou a invencibilidade do clube carioca no Brasileiro.

O atacante de de 23 anos e 1,91m de altura, vem ganhando a confiança de Paulo Autuori e caindo nas graças do torcedor. Diante do Internacional, Babi foi o melhor jogador do Botafogo em campo e chegou até mesmo a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR. Matheus Babi e Pedro Raul jogaram juntos diante do Colorado e travam uma disputa saudável no ataque do Botafogo. O segundo é um dos artilheiros do Alvinegro na temporada, com seis gols. Babi, apesar de ter marcado apenas um gol com a camisa do Glorioso, ganhou espaço também por sua participação na criação de jogadas no ataque e assistência para gols.

Com a sequência de jogos cada vez mais intensa, a tendência é que Paulo Autuori faça um revezamento com seus atletas no time titular. A presença de Matheus Babi entre os onze iniciais do Alvinegro será cada vez mais constante na equipe.