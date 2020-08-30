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Com boas atuações, Matheus Babi cresce e se estabiliza no Botafogo

Atacante foi um dos poucos pontos positivos do Glorioso na derrota diante do Internacional, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 08:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Contratado para compor elenco após se destacar pelo Macaé no Campeonato Carioca, Matheus Babi vem conquistando seu espaço no time titular do Botafogo com suas boas atuações. O atacante foi um dos poucos pontos positivos na derrota do Alvinegro para o Internacional, no sábado, que custou a invencibilidade do clube carioca no Brasileiro.
O atacante de de 23 anos e 1,91m de altura, vem ganhando a confiança de Paulo Autuori e caindo nas graças do torcedor. Diante do Internacional, Babi foi o melhor jogador do Botafogo em campo e chegou até mesmo a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR. Matheus Babi e Pedro Raul jogaram juntos diante do Colorado e travam uma disputa saudável no ataque do Botafogo. O segundo é um dos artilheiros do Alvinegro na temporada, com seis gols. Babi, apesar de ter marcado apenas um gol com a camisa do Glorioso, ganhou espaço também por sua participação na criação de jogadas no ataque e assistência para gols.
Com a sequência de jogos cada vez mais intensa, a tendência é que Paulo Autuori faça um revezamento com seus atletas no time titular. A presença de Matheus Babi entre os onze iniciais do Alvinegro será cada vez mais constante na equipe.
- Com os que jogaram, a equipe se manteve. Eu tenho de salvaguardar... Se o futebol brasileiro não salvaguarda a integridade física dos jogadores, todas as equipes estão fazendo. O Internacional estava com quatro jogadores lesionados, e todas as equipes estão assim. Gostaria muito de no final do ano ver um estudo sobre o número de lesões que vamos ter neste ano. Isso é relevante. Se você não salvaguardar mais ainda, temos um grupo muito enxuto, muita juventude e outros com mais experiência. Então com a comissão tenho de analisar isso. Tem de ter um olho aqui, trabalhar, e ter um olho no futuro - disse Paulo Autuori em entrevista coletiva.

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