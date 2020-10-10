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Com atletas da equipe feminina de futebol, Botafogo faz campanha de prevenção ao câncer de mama

Em vídeo divulgado nas redes sociais e no seu canal de YouTube neste sábado, Alvinegro alerta para os riscos da doença e adere ao Outubro Rosa...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 15:44

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 15:44

Crédito: Jogadoras do Glorioso participam de iniciativa do Alvinegro (Reprodução / Botafogo TV
A campanha pela conscientização quanto à prevenção ao câncer de mama foi aderida também pelo Botafogo. Com um vídeo no qual abre espaço para as jogadoras de sua equipe feminina de futebol, o clube utilizou seu canal de YouTube e suas redes sociais para destacar os cuidados em relação à doença.
Enquanto são exibidos momentos dos treinos das atletas alvinegras, o vídeo divulga dados em relação à doença. Ao final, jogadoras do Botafogo aparecem com suas mãos pintadas de rosa, em referência à campanha do Outubro Rosa. O Glorioso afirma:
"Futebol Feminino do Botafogo entra na campanha de conscientização pela prevenção do câncer de mama! O Glorioso apoia e pede atenção com essa causa!".

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